"Il y a urgence sur le pouvoir d'achat": le PDG de Système U craint une baisse de la consommation

Face à la baisse de la consommation, le groupe Système U met en place un panier anti-inflation de 150 produits vendus à prix coûtants. Car une baisse de la consommation des ménages serait catastrophique pour l'ensemble de la filière.

Système U lance son panier anti-inflation. Depuis le 1er février, le groupe propose dans l'ensemble de ses magasins plusieurs produits du quotidien, à prix coûtant. "Il s'agit de 150 produits U, notre marque distributeur", explique dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Dominique Schelcher. "C'est une liste de produits dans laquelle il y a des produits du quotidien, des boîtes de conserve, de la confiture, du chocolat ou encore des couches pour les familles qui sont visées. On peut manger pour toute une semaine", ajoute le PDG de Système U.

"On ne prépare pas un panier, le client reste totalement libre de sélectionner les produits qu'il veut. Mais en les achetant, il est sûr d'avoir le meilleur prix", explique Dominique Schelcher.

Et devant les craintes de la FNSEA, le syndicat des agriculteurs, d'une guerre des prix, le PDG de Système U promet qu'aucun effort de prix n'est demandé aux fournisseurs: "Les producteurs sont rémunérés au juste prix, l'effort est 100% fait par nous, les commerçants". Avec des producteurs 100% français.

La consommation en baisse

"On fait un effort supplémentaire, car il y a urgence sur le pouvoir d'achat des Français", défend Dominique Schelcher, qui constate une baisse de la consommation des ménages, devant la hausse des dépenses contraintes comme le loyer, les abonnements, les assurances et surtout l'électricité, dont le prix a encore augmenté au 1er février. "C'est malheureusement sur l'alimentaire qu'on fait en premier des efforts et c'est comme ça qu'on constate une baisse des volumes, ce qui est notre plus grande alerte".

Car une baisse de la consommation serait problématique pour l'ensemble de la filière. "Si la baisse des volumes s'accélère et que les gens mettent moins dans leurs caddies, cela ne va profiter à personne. Ce sera difficile pour l'agriculteur au départ qui vendra moins de blé et moins de lait, puis pour l'industriel et enfin pour nous le commerçant", s'inquiète Dominique Schelcher.

Vers une amélioration de la situation économique au second semestre?

Et si ce panier anti-inflation se fait sans attendre celui du gouvernement, le groupe assure ne pas sortir des discussions avec l'exécutif, qui évoquait il y a quelques semaines la mise en place d'un tel système.

"On continue complètement à s'inscrire dans les discussions gouvernementales, on a décidé de soutenir cette initiative dès le début. Le but du gouvernement, c'est de faire de l'émulation pour impulser toute la distribution à suivre ce mouvement. Toutes les initiatives seront bonnes à prendre pour aider le pouvoir d'achat des Français", défend le PDG de Système U.

Dans ce marasme, Dominique Schelcher reste confiant pour le second semestre de l'année malgré tout. "Le prix d'un certain nombre de matières premières commence à baisser et aussi celui du plastique et des emballages. On a bon espoir qu'après une vague d'inflation qui va continuer au premier semestre, au second semestre les choses puissent s'améliorer progressivement", espère-t-il.

Pour la troisième fois consécutive, le taux d'inflation annuel de la zone euro était en recul en janvier, à 8,5%, après 9,2% en décembre, grâce à la poursuite de l'accalmie sur les tarifs de l'énergie, a annoncé Eurostat mercredi. En France, les prix à la consommation ont augmenté de 6% ce même mois, une légère hausse due à la fin "des remises sur les carburants, et de celle, encadrée, des prix du gaz", estime l'Insee.