Inflation: 39% des Français disent qu'ils ne feront pas autant de dons en 2023

Si les dons aux associations avaient augmenté en 2022, ce ne sera pas le cas cette année. Selon une étude Ipsos pour les Apprentis d'Auteuil, 39% des Français déclarent qu'ils donneront moins que l'an dernier.

L'inflation met à l'épreuve la solidarité des Français. Après une année 2022 marquée par une poussée de générosité, avec un montant des dons en hausse de 21,5% par rapport à 2021 avec 333 euros en moyenne, les associations s'inquiètent des perspectives pour l'année 2023.

Selon une étude Ipsos pour la fondation des Apprentis d’Auteuil que l'on vous dévoile ce jeudi matin sur RMC, 39% des Français disent qu'ils ne pourront pas donner autant que l'an dernier.

Depuis plus de 20 ans, Sylvie donne régulièrement. Jusqu'à l'an dernier, cela représentait environ 120 euros par an pour cette retraitée normande. Mais cette année, ce sera moins.

“C’est très compliqué avec la hausse de l’électricité ou même quand on va faire nos courses au supermarché. Je vais privilégier de manger. C’est un peu dommage, mais bon voilà...”, indique-t-elle.

Depuis quelques mois, Léopold, étudiant-salarié, a aussi dû revoir ses priorités. Il soutenait deux associations. Il a dû en abandonner une des deux. “Il fallait un peu sacrifier des petits bouts de budget et d’autant plus dans la situation actuelle où on sait que ça peut encore s’aggraver”, explique-t-il.

Des conséquences pour les associations et pour les bénéficiaires

Et cette incertitude pèse sur les dons des Français. Deux sur cinq donneront moins que l'an dernier à cause de l'inflation, prédisent les Apprentis d'Auteuil.

“Ces chiffres sont alarmants. Inévitablement, l’inflation a des répercussions sur les coûts de fonctionnement des fondations et des associations. Et puis, ça a également un impact sur les bénéficiaires accompagnés par ces institutions”, assure Stéphane Dauge, directeur de la communication et des ressources de la fondation.

Même les plus hauts revenus sont touchés. Ils sont 4 points de moins que l'an dernier à déclarer vouloir donner à des causes cette année.