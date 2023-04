"Plus possible de mettre 100 euros de côté": de moins en moins d'actifs épargnent pour leur retraite

Selon une étude, le nombre de personnes épargnant pour leur retraite est en baisse en France. Une conséquence de l'inflation, qui impacte les dépenses des foyers.

Dans un contexte de forte inflation, les Français continuent d'épargner. Ils sont 65% à placer leurs économies sur un Livret A, révèle l'enquête réalisée par le Cercle de l'Épargne. Une épargne de précaution forte, dans un contexte d'incertitude qui nuit à l'épargne en vue de la retraite.

Selon l'étude, alors qu'en 2019 59% des non retraités épargnaient pour leur retraite, ils ne sont plus que 51% aujourd'hui.

Jusqu'à l'an dernier, Ludivine et son mari, tous les deux au Smic, arrivaient à épargner un peu chaque mois. Mais désormais, ce couple avec deux enfants dépense l'intégralité de leurs salaires.

“On arrivait à mettre 100 euros de côté. Mais maintenant, ce n’est plus possible du tout. Avec tout ce qui augmente, c’est impossible. Clairement, au niveau nourriture et essence, on le ressent beaucoup. Il y a six mois de ça, on faisait 400 euros de courses par mois. Là, on est passé à 600 euros facile”, appuie Ludivine.

Une épargne de précaution?

Seuls 31% des plus modestes qui mettent de l'argent de côté le font aujourd'hui pour leur retraite. Hakim, père de famille, avoue ne plus avoir le choix. “Avant, on pouvait se projeter un petit peu dans l’avenir et se dire, 'bon je mets un peu d’argent de côté comme ça, ça me fait un apport personnel pour prendre un crédit et acheter un appartement'. Mais aujourd’hui, je mets de côté pour ne pas être en galère”, indique-t-il.

Les Français aux revenus les plus faibles redoutent en priorité la poursuite de l'inflation, constate Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.

“Ce sont ceux qui sont les plus inquiets sur l’évolution de leur situation financière et donc ils ne veulent pas s’engager sur un produit d’épargne à long terme qui est la préparation de la retraite”, explique-t-il.

L'étude souligne même que 27% des Français ont puisé dans leur épargne l'an dernier pour faire face à leur dépense de consommation.