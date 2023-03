Prix de l'énergie: le guichet pour les PME ouvrira le 20 mars, "12 milliards d'euros sur la table"

Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, annonce ce mardi sur RMC que le guichet d'aides pour les factures de gaz et d'électricité doit ouvrir le 20 mars.

Le plus dur est passé. Après un hiver déjà relativement doux, les températures remontent encore cette semaine. Mais les prix de l'électricité et du gaz restent élevés pour les artisans et les commerçants. Pour éviter le risque de faillite, le gouvernement a mis en place une batterie d'aides, auxquelles les concernés peuvent prétendre jusqu'au 31 mars.

Et il est toujours temps de faire une demande d'aide, confirme dans "Apolline Matin", ce mardi sur RMC et RMC Story Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. "Si vous avez une TPE, une PME, un commerce, vous pouvez demander jusqu'au 31 mars, sur la page d'accueil du site des impôts, à être aidé et comme ça vous pourrez profiter des bénéfices de l'amortisseur", explique-t-elle, alors qu'encore 35 à 40% d'artisans ou commerçants éligibles à cette aide, qui permet d'alléger la facture de 15-20%, manquent à l'appel.

"J'en appelle à tous les artisans et TPE-PME"

Et si l'amortisseur sur la facture ne suffit pas, une autre aide existe pour les PME, le guichet. "Pour cela, il faut déclarer tous les deux mois ses factures pour être aidés. Pour les mois de janvier et février, le guichet ouvrira le lundi 20 mars", révèle Olivia Grégoire.

"J'en appelle à tous les artisans et TPE-PME. 12 milliards d'euros sont sur la table. Il faut que cet argent puisse accompagner le paiement de factures d'électricité de nos petites entreprises", ajoute la ministre.

Toutes les PME dont les dépenses d'électricité ou de gaz ont représenté au moins 3% du chiffre d’affaires en 2021, et dont ces dépenses connaissent une hausse de plus de 50% par rapport à 2021, peuvent se tourner vers le guichet. L'Etat s'engage à compenser une partie des surcoûts des dépenses d'énergie.