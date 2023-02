Comment est calculé le nombre de manifestants et pourquoi une telle différence entre les chiffres

Dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré se penche sur la question du comptage des participants aux manifestations contre la réforme des retraites.

Combien y avait-il de manifestants contre la réforme des retraites ce mardi? Difficile de le dire puisqu’une fois de plus, il y a un grand écart entre les chiffres de la police et ceux des organisateurs.

C’est vieux comme l’histoire des manifs. Les cortèges ne sont pas encore arrivés à destination que les organisateurs annoncent des chiffres triomphants. Et généralement, peu après, le ministère de l'Intérieur calme le jeu avec des estimations bien inférieures.

Mardi, les syndicats ont proclamé que 2,8 millions de personnes avaient défilé dans toute la France. La police avance le chiffre d’1,2 million. C’est deux, trois fois moins. Mais localement, les écarts sont plutôt de l’ordre de 1 à 5.

A Paris, 500.000 selon les organisateurs, 87.000 selon la police. Presque six fois moins. A Marseille, 200.000 selon les organisateurs, 40.000 selon la police, cinq fois moins. Exactement le même écart à Bordeaux.

Comment expliquer ces écarts? Peut-être par les méthodes de comptage qui ne sont pas les mêmes. La police installe un ou deux points de comptage en hauteur, avec des fonctionnaires formés pour ce travail et qui comptent à la main en cliquant chaque fois qu’ils estiment que 10 personnes sont passées. Par ailleurs, la manifestation est filmée pour pouvoir refaire un décompte le lendemain s’il le faut à partir des images vidéos.

Les organisateurs, eux, font à peu près la même chose. Un comptage manuel, mais depuis le sol. Ils comptent par ligne de manifestants et ils tiennent compte des informations qu’ils ont sur le nombre de cars et de trains qui ont été affrétés.

Mais au-delà de la méthode de calcul, on comprend bien que les intérêts ne sont pas les mêmes. Ceux qui comptent pour les syndicats ont évidemment intérêt à gonfler les chiffres en cliquant très généreusement.

Mais est-ce que la police, elle, a intérêt à minorer les chiffres? C’est toute la question. Intuitivement, on peut se dire, les syndicats gonflent les chiffres, le ministère de l’intérieur fait l’inverse et triche dans l’autre sens pour plaire au gouvernement. Sauf que la préfecture de police s’insurge contre ces accusations.

La polémique avait été particulièrement vive après la Manif pour tous en 2013. Les organisateurs avaient compté 1 million de manifestants à Paris, la police trois fois moins.

L’affaire avait pris une tournure politique. Si bien que la police avait invité les journalistes à assister à un recomptage à partir des images vidéo. Et ce recomptage avait donné un chiffre encore inférieur à celui communiqué par la préfecture le jour de la manif.

Un rapport avait ensuite été commandé à trois personnalités indépendantes qui avaient conclu que les méthodes de comptage de la préfecture de police étaient les plus sérieuses.

Le décompte pas convaincant du cabinet Occurrence

Face à ces polémiques, les médias ont finalement décidé de faire leur propre comptage. Les journalistes, légitimement, se sont lassés de donner les chiffres sans pouvoir arbitrer. En 2017, une vingtaine de médias, allant de Mediapart au Figaro, ont décidé de confier au cabinet Occurrence le soin de faire son propre comptage.

Cette filiale de l‘Ifop a mis au point un logiciel qui est censé enregistré chaque manifestant traversant une ligne virtuelle. Mais ce comptage qui se veut scientifique a été contesté par des spécialistes qui estiment que le logiciel ne fonctionne pas lorsque la foule est trop dense. Occurrence répond qu’un comptage manuel vient corriger le système et que, dans le doute, les chiffres sont systématiquement corrigés à la hausse. De l’ordre de 10%.

Dans un premier temps, les résultats obtenus par le cabinet Occurrence étaient souvent assez proches de ceux de la police. Sauf que mardi, ils ont été très inférieurs. A Paris, la police a donné 87.000 manifestants et le cabinet indépendant seulement 55.000…

Et du coup, les médias se sont mis à douter de leurs propres chiffres, qu’ils paient pour obtenir. Résultat: les données d'Occurrence ont été très peu reprises. Et on est revenu au classique. 500.000 selon les organisateurs, 87.000 selon la police. Ce qui n’est pas très satisfaisant…