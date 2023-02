"Des manifestations qui ne suffisent pas": des syndicalistes poussent pour une grève reconductible

La nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, ce mardi, ne semble pas pousser le gouvernement à changer son fusil d'épaule, comme les précédentes journées de grèves et manifestations. Alors, certains appellent à durcir les mouvements.

La journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi a été encore une fois très suivie avec 757.000 manifestants recensés par le ministre de l’Intérieur. Malgré tout, l’affluence est en baisse de 40% par rapport à la journée du 31 janvier.

Dans certains secteurs, comme la SNCF, la grève va se poursuivre ce mercredi avant la prochaine grosse journée de mobilisation prévue pour samedi. Mais ces jours de grève espacés sont une stratégie de l'intersyndicale qui ne convient pas à une partie des travailleurs. Certains secteurs se disent désormais prêts à durcir le mouvement.

Dans les assemblées générales de la SNCF, comme à Paris, deux mots ressortent: grève reconductible.

“A force de 'one shot', à chaque fois, ce sont des journées qu’on perd. Et je pense que si on peut faire une seule grève, on ira plus loin et plus vite”, juge Farid Errouihi, délégué syndical SUD Rail.