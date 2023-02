Retraites: moins de grévistes mobilisés ce mardi, quelle suite pour le mouvement?

Pour cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le nombre de grévistes dans plusieurs entreprises était légèrement en baisse par rapport à la précédente journée, le 31 janvier. Les syndicats ont appelé à une mobilisation plus forte samedi.

Tout comme les manifestants, les grévistes ont été moins nombreux à se mobiliser pour cette troisième journée d'action contre la réforme des retraites, ce mardi.

Dans le secteur clé des transports, la circulation des trains et métros était "fortement perturbée" à la SNCF et à la RATP. En revanche, le taux de grévistes est tombé à 25%, contre 36% le 31 et 46% le 19.

La direction d'EDF a recensé 36,9% de grévistes, contre 46,5% le 31 janvier. La CGT, principal syndicat dans l'énergie, revendique "entre 45 et 70%" de grévistes dans les entreprises du secteur, a indiqué à l'AFP Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la CGT-Energie, sans donner de chiffre précis pour EDF. Plus d'un opérateur sur deux (56%) des équipes du matin des raffineries de TotalEnergies étaient en grève selon la direction, entre 75 et 100%, d'après la CGT.

Le ministère de l'Éducation faisait, lui, état de 14,17% d'enseignants grévistes (contre 25,92% le 31 janvier) dont 14,60% dans le primaire et 13,75% dans le secondaire (collèges et lycées), dans les zones qui ne sont pas en vacances.



Un peu plus de 11% des fonctionnaires étaient en grève mardi en milieu de journée dans la fonction publique d'État, contre 19,4% le 31 janvier et 28% le 19 janvier, selon le ministère de la Fonction publique.

Une nouvelle journée d'action samedi, mais pas à la SNCF

Dans un communiqué ce mardi soir, l'intersyndicale a appelé "toute la population à manifester encore plus massivement le samedi 11 février sur l'ensemble du territoire pour dire non à cette réforme". Les syndicats comptent sur cette journée pour mobiliser ceux qui n'ont pas les moyens de faire grève les jours où ils travaillent.

Si de nombreux secteurs devraient suivre le mouvement, les syndicats de la SNCF ont indiqué qu'ils n'appelaient pas à la grève le samedi 11, afin de ne pas pénaliser les voyageurs pour ce week-end de départs et de retours de vacances. En revanche, deux des syndicats, CGT-Cheminots et SUD-Rail, ont appelé à la grève ce mercredi.

Le leader de la CGT Philippe Martinez a, de son côté, appelé à des grèves "plus dures, plus massives, plus nombreuses", "si le gouvernement persiste à ne pas écouter".

"Il faudra d'autres manifs mais pour nous, c'est clair, la suite ce sera la grève reconductible, autour du 8 mars", lui a fait écho Simon Duteil (Solidaires).