EN DIRECT Retraites: "Nous allons continuer à nous battre" assure Sophie Binet (CGT)

A Bordeaux, ce mardi, la manifestation contre la réforme des retraites sera suivie par des drones. Un moyen très efficace selon le préfet de Gironde, Etienne Guyot.

"C’est la troisième fois que j’utilise des drones dans le cadre de la protection et de la sécurisation des manifestations, après les 1er et 9 mai derniers, explique-t-il dans ‘Apolline Matin’ sur RMC et RMC Story. L’objectif, c’est de faire en sorte qu’on sécurise au maximum la manifestation et les parcours, pour prévenir aussi les atteintes à la sécurité des personnes et des biens. La loi le permet depuis le mois de janvier et c’est en vigueur depuis le décret d’application en avril. C’est un moyen très efficace pour être en appui des forces de sécurité et des caméras de vidéo-protection que développent les villes. A Bordeaux, ces caméras avaient été sabotées lors de la manifestation du 23 mars, donc nous n’avions plus de vision. Les drones permettent d’avoir une vision, assez haute bien évidemment, de l’ensemble de la manifestation."

