Grève contre la réforme des retraites: "Nombreuses dégradations" à Rennes selon la préfecture

A Rennes, de "nombreuses dégradations" se sont produites selon la préfecture après le blocage d'une route par des opposants à la réforme des retraites.

Des blocages et des dégâts à Rennes, ce mardi matin, à l'aube de la nouvelle journée de contestation et de grève contre la réforme des retraites. La préfecture d'Ille-et-Vilaine annonce que de "nombreuses dégradations" ont été constatées après le blocage sur la RN24 dans la nuit, par "200 individus, grimés et agressifs".

"Plusieurs incendies de containers et de chariots sur la RN 24, circonscrits par le SDIS, un engin élévateur bloquant les deux sens de circulation dégagé par la DIRO, une station Total access, la vitrine du restaurant Pizza dell’arte et la devanture d’un magasin de motos Honda dégradées, d’importants dégâts dans un magasin de luminaires Kandella", liste la préfecture dans un communiqué.

>> Suivez notre direct.

"Le préfet condamne avec fermeté ces exactions"

"Le préfet condamne avec fermeté ces exactions et adresse tout son soutien aux enseignes dégradées et au magasin de luminaire saccagé. Il remercie également l’ensemble des services mobilisés cette nuit qui ont travaillé en parfaite coordination pour contenir les bloqueurs et assurer la sécurité des usagers de la RN24 : DIRO, SDIS, Police et Gendarmerie nationales."

Par ailleurs, selon un point de situation à 10h, huit établissements scolaires sont bloqués à Rennes: Sciences Po et les lycées Bréquigny, Jean Macé, Descartes, Chateaubriand, Émile Zola et Victor Hélène Basch, ainsi que l’université Rennes 2. Le dépôt de bus Kéolis situé Plaine de Baud est aussi bloqué avec feu de palette sur le chemin d'accès et 100 personnes présentes dans une ambiance calme.