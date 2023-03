Grève contre la réforme des retraites: des blocages sur des routes et des ronds-points

A l'aube de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avant les manifestations, des blocages routiers ont été organisés par des grévistes, notamment à Rennes et à Abbeville.

Faire monter la pression contre le gouvernement. Pour cette nouvelle grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avant les manifestations prévues partout en France, des blocages routiers sont mis en place ce mardi matin par les opposants au projet.

A Abbeville (Somme), ce sont des ronds-points qui sont bloqués par des manifestants contre la réforme des retraites. Les automobilistes sont invités à faire demi-tour. "C’est la première fois qu’on fait une opération de blocage, indique Gilles, retraité et adhérent CFTC. Jusqu’à présent, ça n’a été que des manifestations, très calmes. On est passé à un stade supérieur. Il y a des gens qui vont arriver tout au long de la journée. Cela ne nous fait pas plaisir de bloquer les gens mais il faut à tout prix qu’ils retirent cette réforme."

"C’est rare, mais on commence à en avoir ras-le-bol nous les entreprises, les commerçants, explique Rudy, l’un des organisateurs. On a décidé de bloquer des ronds-points. Manifester en ville, ça ne nous intéresse pas. Ce qu’on veut, c’est que le gouvernement commence à nous comprendre. On peut continuer, on verra la suite."

>> Suivez notre direct

Situation tendue à Rennes

A Rennes (Ille-et-Vilaine), selon l'AFP, plusieurs manifestants ont bloqué dans la nuit de lundi à mardi un important axe routier de Rennes. Sur la route nationale 24, ou route de Lorient, la situation était tendue et une intervention des forces de l'ordre était en cours. Une cinquantaine de CRS sont présents sur les lieux, ainsi que des pompiers, tandis que de nombreux foyers d'incendie sont visibles dans la zone. La route est jonchée de plusieurs tables, de chaises ou encore de caddies bloquant la circulation et l'accès.

"Sur les routes de Rennes, au port de Gennevilliers, sur les ronds-points de Rouen, dans les centrales: la veillée de la grève du 7 mars a déjà commencé", a indiqué la CGT sur son compte Twitter, en diffusant des photos.

Sur des images publiées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des barricades installées, avec des palettes de bois enflammées et des poubelles, ainsi que des pancartes appelant à la grève, et des camions bloqués derrière.

Bison futé a indiqué plus tôt qu'en raison d'une "manifestation sociale impliquant environ cent cinquante personnes", en cours "depuis 1H00", la RN 24, non loin du Roazhon Park où le Stade rennais dispute ses rencontres, était "fermée" à "tous les véhicules" dans les deux sens de circulation, la durée de l'événement étant "indéterminé".

"Depuis la rocade de Rennes en extérieur et intérieur, l'accès à la RN 24 en direction de Lorient est fermé. Depuis la RN 24 en arrivant de Lorient, la RN 24 est également fermée", selon un message de Bison Futé transmis vers 04H00 aux médias.