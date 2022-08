Nouvelle prime exceptionnelle à la rentrée: qui va être concerné

Sénateurs et députés sont tombés d'accord pour le versement d'une prime exceptionnelle à la rentrée. Montant total de l'enveloppe: 1,1 milliard d'euros.

Dès la rentrée, une aide exceptionnelle va être versée à la rentrée aux plus modestes. Le Sénat dominé par la droite voulait la réserver aux travailleurs modestes et non aux minima sociaux, ce qui a suscité un tollé à gauche. Mais sénateurs et députés ont finalement trouvé mercredi un compromis. Montant total de l'enveloppe, 1,1 milliard d'euros.

Cette nouvelle aide va bénéficier en premier lieu aux allocataires des minimas sociaux, c'est à dire les personnes qui touchent le RSA ou l'allocation aux adultes handicapés (AAH) par exemple. Eux, toucheront une prime de 100 euros.

Mais les travailleurs modestes éligibles à la prime d'activité sont également concernés. Ils toucheront aussi une prime, reste encore au gouvernement à en déterminer le montant exact.

Les pensions de retraite augmentée de 4%

Autre sujet qui a fait l'objet d'un compromis : la monétisation des RTT, que le Sénat voulait pérenniser. Les entreprises volontaires pourront racheter les RTT des salariés prêts à travailler plus jusqu'en 2025 finalement.

Ces mesures complètent un premier volet adopté mercredi. Volet qui comprend notamment le triplement du plafond de la prime Macron, l'augmentation de 4% des pensions de retraite et la déconjugalisation de l'allocation adultes handicapés.