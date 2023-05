Saisonniers: ce que contient le plan du gouvernement pour tenter de relancer la filière

Près de 75.000 emplois de saisonniers seraient toujours vacants pour cet été. Pour pallier ce problème de recrutement, le gouvernement lance un plan orienté autour de trois axes: la formation, le logement et l'accompagnement.

Sur 150.000 postes de saisonniers pour cet été, seule la moitié a été pourvue. Les emplois saisonniers attirent de moins en moins de travailleurs. Face aux tensions de recrutement persistantes, le gouvernement lance ce mercredi un plan triennal 2023-2025 pour les saisonniers.

Il est articulé autour de trois axes: l'accompagnement, la formation et le logement. Les ministres du Travail, Olivier Dussopt, et des PME, Olivia Grégoire, sont en déplacement dans les Landes ce mercredi pour présenter ce plan afin de relancer le secteur juste avant l'été, mais aussi à un an des Jeux olympiques.

Ce plan veut tout d’abord, permettre de mieux loger les saisonniers. Le gouvernement promet 6.000 logements d'ici 2025 et une plateforme en ligne pour regrouper les différentes offres. Actuellement, de nombreux travailleurs refusent les postes, car ils ne peuvent pas se loger.

Un bon début selon Delphine Delaporte, responsable syndicale CFDT en charge des travailleurs saisonniers en Occitanie.

"Si on règle les problèmes de logement, on règle une grande partie des problèmes de recrutement qu'il y a pour les employeurs", assure-t-elle

En revanche, "il ne faudra pas s'arrêter en cours de route" prévient Delphine Delaporte, qui trouve le nombre de logements disponible insuffisant.

Comment fidéliser les saisonniers?

Le deuxième axe du plan du gouvernement concerne ainsi la formation. Dix millions d'euros supplémentaires seront consacrés à la formation dans le but, soit de former de manière accélérée des travailleurs sans prérequis pour un poste, soit de permettre à un saisonnier de monter en grade.

Enfin le troisième axe évoque l’accompagnement, avec un objectif: fidéliser les saisonniers, qui souvent ne rempilent pas d'une saison sur l'autre. Une des solutions avancées serait de leur offrir des contrats hors-saison.

De bonnes idées, mais qui arrivent tard et sans les moyens nécessaires regrette Alexandre Sylvestre, restaurateur et président de l’Union des métiers de l'hotellerie de l’Aude.

"De toutes façons ce sera insuffisant car ce n'est pas bugété massivement", lance-t-il réclamant un "plan Marshall" sur l'emploi qui manque dans les secteurs concernés par l'emploi des saisonniers.