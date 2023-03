Retraites, inégalité salariale: les femmes se mobilisent, "cette réforme va aggraver la situation"

Les femmes sont en première ligne de la mobilisation contre la réforme des retraites. Et en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, elles entendent bien faire valoir leurs droits, alors qu'une retraitée a en moyenne une pension inférieure de 40% à celle d'un retraité.

Quand lutte contre la réforme des retraites et journée internationale des droits des femmes convergent. Des dizaines de milliers de manifestants sont attendus mercredi à Paris et dans près de 150 villes en France. Une mobilisation placée sous le signe de la lutte contre la réforme des retraites et les inégalités salariales.

Et il y a de quoi manifester. Selon la dernière enquête "Les femmes au travail" du cabinet PwC, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes n'a reculé que de 2,5% en 12 ans dans les pays de l'OCDE. De quoi mobiliser les principales concernées.

"Il y a des inégalités de salaires et de position", déplorait une manifestante ce mardi lors de la mobilisation lyonnaise contre la réforme des retraites. L'idée de travailler plus en gagnant toujours moins que les hommes agace notamment Line et Audrey: "Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal", déplore la première. "Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit être moins payée ou ne pas avoir autant de droit qu'un homme", renchérit la seconde.

40% d'écart entre les pensions des femmes et des hommes à la retraite

Certes, elles reconnaissent des améliorations. Mais pour Camille, travailleuse dans le milieu associatif, il reste beaucoup à faire: "Les moyens ne sont pas vraiment donnés aux femmes de choisir. La femme doit être plurielle aujourd'hui, au travail, à la maison, à la logistique, avec les enfants, tout ce que vous voulez".

Une pluralité souvent pénalisante: "La situation actuelle est déjà dramatique parce qu'on a 40% d'écart en moyenne entre les pensions des femmes et des hommes à la retraite", alerte Margaux Béal du Collectif droits des femmes 69. "Cette réforme va aggraver la situation parce qu'elle ne propose aucune mesure pour rétablir les inégalités et qu'elle ne touche pas à la racine du problème, à savoir les inégalités salariales", ajoute-t-elle.

"Au lieu de réduire les inégalités, le gouvernement veut les accroître"

"La question des salaires et des pensions pour les femmes, c'est la garantie de leur indépendance économique", appuie dans "Apolline Matin" sur RMC et RMC Story Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT cadres, qui rappelle qu'en moyenne, les femmes gagnent 28% de moins que les hommes. "Ces femmes ne peuvent pas faire de choix de vie comme quitter leur conjoint et échapper à un contexte de violence. Au lieu de réduire les inégalités, le gouvernement veut les accroître", ajoute Sophie Binet.

La lutte ne s’arrêtera pas au 8 mars. Toutes sont prêtes à redescendre dans la rue dans les prochaines semaines, alors que la mobilisation contre la réforme des retraites ne semble pas s'essouffler, au lendemain de manifestations record.