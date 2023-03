Retraites: le parcours de la manifestation à Paris ce 23 mars

A Paris, la manifestation pour la 9e journée de mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites se déroulera entre Bastille et Opéra.

La 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites sera-t-elle un succès pour les syndicats? Il y a 352 actions prévues dans tout le pays. Entre 600.000 et 800.000 manifestants sont attendus partout en France selon le renseignement territorial, dont entre 40.000 et 70.000 personnes à Paris, 15.000 à Rennes et Nancy, 13.250 à Marseille, 12.000 à Brest ou encore 10.000 à Nantes, Quimper, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Strasbourg et Limoges.

A Paris, la manifestation s’élancera à 14h, pour se terminer à 19h. Le cortège reliera la place de la Bastille à Opéra, en passant par les boulevards Beaumarchais, Filles du Calvaire, Temple. Les manifestants emprunteront la place de la République, puis les boulevards Saint-Martin, Saint-Denis, Bonne Nouvelle, Poissonnière, Montmartre, des Italiens et Capucines.

La circulation "très fortement perturbée"

La préfecture de police de Paris prévoit une circulation routière "très fortement perturbée" dans ce périmètre. Un dispositif de circulation sera mis en place entre les boulevards Beaumarchais, des Filles-du-Calvaire, du Temple, Saint-Martin, Saint-Denis, les rues Saint-Antoine, de Rivoli, l’avenue de l’Opéra, ainsi qu’autour des places de la Bastille, de la République et de l’Opéra.

La préfecture rappelle que les véhicules stationnés le long du parcours seront enlevés, et recommande aux automobilistes de contourner très largement le secteur pendant toute la durée de l’évènement.

Rendez-vous à 10h30 à Marseille

A Nice, la manifestation débutera à 10h, devant le Centre administratif départemental. A Marseille, le rassemblement est prévu à 10h30 sur le Vieux-Port. Pour Nantes, ce sera à 10h30 au Miroir d’eau. L’horaire est fixé à 11h à Lyon, à la Manufacture des tabacs, ainsi qu'à Rennes, place de Bretagne. A Lille, rendez-vous à 14h30 à la Porte de Paris. Et à Toulouse, le départ est programmé à 15h au métro Saint Cyprien-République.