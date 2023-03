"Un moyen de pression": les salariés de la raffinerie de Martigues votent la poursuite de la grève

Les salariés de la raffinerie de Martigues ont voté la poursuite de la grève, ce vendredi matin. La production va rester au ralenti jusqu'à lundi minimum et aucune goutte de pétrole ne sera expédiée d'ici là.

La grève reconduite à la raffinerie Petroineos de Martigues. Réunis tôt vendredi matin en Assemblée générale devant le site de la raffinerie, la quarantaine de salariés a voté à l'unanimité la reconduite de la grève contre la réforme des retraites. Concrètement, la production est au ralenti et pas une goutte de carburant ne sortira d'ici jusqu'à lundi au minimum.

En revanche, la grève a été levée et les expéditions de carburants ont repris à la raffinerie normande d'Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon, l'une des deux grandes raffineries près du Havre, ainsi qu'à Fos-sur-Mer.

Même si la reprise du travail a été votée dans sa raffinerie, Luigi Falletta, délégué CGT Petroineos, reste déterminé.

“On fait partie des sociétés qui entrent dans la danse et puis on verra la suite ce qu’elle donnera. C’est un moyen de pression, on le sait tous. Ça ne nous fait pas plaisir, mais aujourd’hui, c’est un poids énorme pour le gouvernement”, explique-t-il.