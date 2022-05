"Il faut tenir un langage responsable": comment éviter une troisième guerre mondiale?

"Les 12 travaux de Macron" - Le deuxième quinquennat d’Emmanuel Macron s’ouvre dans un contexte international très compliqué, avec le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Selon Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie, la France doit soutenir l’Ukraine mais aussi maintenir le contact avec la Russie. Pour penser à l’après-guerre.

Pour son deuxième mandat, Emmanuel Macron sera face à un défi majeur en politique internationale: comment faire face au conflit entre l’Ukraine et la Russie? Jusqu’à présent, la France a imposé de fortes sanctions économiques à la Russie, a apporté des armes et de l’aide humanitaire à l’Ukraine, et Emmanuel Macron multiplie les appels avec Vladimir Poutine.

"Nous ne sommes pas cobelligérants"

"Pour le moment, c’est une guerre d’agression de Vladimir Poutine contre l’Ukraine. Il est légitime d’aider les Ukrainiens à se défendre. Mais nous ne sommes pas cobelligérants, ce qui signifierait rentrer dans une troisième guerre mondiale", met en garde Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie, invitée de RMC vendredi. "Nous ne sommes pas sur la ligne américaine, qui est une guerre par procuration. Nous, on aide l'Ukraine à exercer son droit de légitime défense. On veille à tenir un langage responsable", poursuit-elle.

"Il faut éviter ce mot de guerre totale"

"Attention aux sanctions économiques, avertit cependant Sylvie Bermann. Il faut veiller à ce que les sanctions n’affectent pas plus la population que les dirigeants. Il faut éviter ce mot de guerre totale".

Jeudi, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait porter son aide globale à l'Ukraine à deux milliards de dollars, contre 1,7 milliard jusqu'à présent, soit 300 millions de dollars supplémentaires. Dans le même temps, Volodymyr Zelensky a annoncé le lancement d'une plateforme de financement participatif en ligne pour aider Kiev à gagner la guerre contre la Russie et à reconstruire les infrastructures du pays.