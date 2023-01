Omar Sy au coeur d'une polémique après une phrase sortie du contexte sur la guerre en Ukraine

L'acteur Omar Sy s'est retrouvé malgré lui au centre d'une nouvelle polémique. À quelques jours de la sortie du film Tirailleurs, il s'est exprimé sur les guerres qui existent dans le monde, à travers un entretien au Parisien. L'une de ses phrases a été sortie de son contexte, et a fait polémique, alors qu'elle ne réflétait pas l'esprit général de l'entretien comme l'a précisé l'auteur de l'interview.

Une phrase sortie de son contexte peut être très mal interprétée. L'acteur Omar Sy vient d'en faire les frais, après s'être exprimé en longueur dans les colonnes de nos confrères du Parisien. Il était interrogé sur le film Tirailleurs, qui sort en salle ce mercredi et dans lequel il joue un père sénégalais qui se retrouve à Verdun en compagnie de son fils de 17 ans enrôlé de force, pendant la Premiere Guerre mondiale.

L'entretien porte sur le thème de la guerre et Omar Sy déclare notamment ceci: "L’Ukraine n’a pas été une révélation dingue pour moi, je sais qu’il y a toujours eu des enfants en guerre [...] Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c’est en Afrique vous êtes moins atteints ? J’ai été traumatisé, petit, par le conflit Iran-Irak, j’ai grandi avec ces images horribles".

Sorti de son contexte, le propos pourrait laisser penser qu’Omar Sy relativise les horreurs de la guerre en Ukraine et reproche aux Français d’y être trop sensibles.

Aussi touché par l'Ukraine que par l'Iran

Or, ça n'est pas du tout ce qu'il dit de manière générale dans l'entretien: il dit au contraire que toutes les guerres se valent, que toutes brisent des familles, font des orphelins et des parents qui perdent leurs enfants.

Il précise que sa mère vient de Mauritanie, un pays qui a connu de nombreux conflits, et donc qu'il n’a pas attendu l'Ukraine pour découvrir ce qu’est la guerre et qu'il se "sent menacé de la même manière quand c’est en Iran, ou en Ukraine".

Le journaliste du Parisien qui a recueilli cet entretien ne comprend pas qu’il puisse faire polémique. Il écrit que tout cela a été dit sans aucune virulence sur un ton convaincu mais apaisé.

D'où vient donc cette polémique?

Les réactions politiques viennent principalement du Rassemblement national. Nathalie Loiseau, députée européenne Renaissance et ancienne ministre chargée des Affaires européennes a elle aussi réagi en disant que 58 soldats français sont morts récemment au Sahel et donc que cela signifiait que "Non les Français ne sont pas indifférents aux guerres en Afrique".

La position particulière d'Omar Sy

Tout cela montre la position assez particulière d’Omar Sy dans le débat public. Plusieurs fois élu "personnalité préférée des Français", troisième dans le dernier classement, il est ultra populaire, principalement depuis son personnage formidable dans le film Intouchables, troisième plus grand succès du cinéma français.

C'est justement cette popularité qui fait que chacune de ses prises de position fait toujours du bruit. Il a fait savoir qu’il voterait contre Marine Le Pen, il a traité Eric Zemmour de "clown" et il a dénoncé les violences policières. Il y a toujours des gens pour lui contester le droit d’avoir ces opinions et pas seulement parce qu’il vit à Los Angeles.