"Pas envie d'être assimilé à l'extrême droite": Thierry Ardisson revient sur son départ de Canal+

Thierry Ardisson revient à la télé sur France 3 pour la seconde fois depuis son départ de Canal+. Un départ qu'il lie à l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête de la chaîne et au virage politique engagé par le groupe.

Thierry Ardisson revient à la télévision ce vendredi sur France 3, à l'occasion du second numéro de son programme d'interview fiction "Hôtel du Temps". Après Dalida, l'animateur et producteur fait revivre, le temps d'un entretien, Coluche.

C'est la deuxième fois que Thierry Ardisson retrouve le petit écran, quatre ans après avoir quitté C8 et le groupe Canal+. Et la séparation se passe toujours mal. Invité ce vendredi des "Grandes Gueules", l'ancien présentateur de "Tout le monde en parle" sur France 2 s'en est pris à Vincent Bolloré, le propriétaire du groupe Canal+.

Bolloré, la "droitisation" des médias

Thierry Ardisson estime que le milliardaire breton incarne la "droitisation" des médias et lui reproche de l'avoir licencié pour ne pas avoir assez obéi. "Quand on me demandait d'inviter certaines personnes, je disais non. Quand on me demandait de couper des séquences, je refusais", raconte-t-il sur RMC et RMC Story.

"On m'avait demandé d'inviter Maud Fontenoy . J'avais refusé, je ne voyais pas trop l'intérêt. J'avais interviewé quelqu'un sur le Qatar mais comme ils étaient en train de signer un accord avec BeIN Sports, ils m'ont demandé de le couper", détaille-t-il.

"CNews fait campagne pour l'extrême droite"

"Je sentais arriver le clash alors que jamais personne ne m'a dit ce qu'il fallait faire, ni à France Télévisions, ni sur Paris Première", ajoute Thierry Ardisson.

"Au-delà de ce qu'il faut faire, il y a la ligne politique de la chaîne, et moi je n'ai pas envie d'être assimilé à l'extrême droite. Le ressenti de la chaîne, c'est l'extrême droite. CNews a défendu Zemmour et aujourd'hui fait campagne pour l'extrême droite. Ce n'est pas interdit et CNews, c'est Fox News aux Etats-Unis", poursuit le présentateur.

Depuis son départ de la chaîne, Thierry Ardisson fait donc parler les personnalités disparues, plus intéressantes que les stars actuelles selon lui: "Il n'y a plus de grandes stars en France... J'estime qu'il y a plus d'intérêt chez les morts que chez les vivants aujourd'hui". Après Coluche, l'ancien publicitaire aimerait désormais faire revivre Johnny Hallyday le temps d'une interview.