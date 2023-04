EN DIRECT Trafic de drogue: "La consommation s’est débridée dans notre pays" selon Gérald Darmanin

Me William Bourdon, avocat au barreau de Paris, sur RMC:

"On est dans un moment crucial, charnière, où des haut-gradés de la police et de la gendarmerie s'inquiètent et disent ‘chronique d'un manifestant tué demain’, que la stratégie de maintien de désordre de Gérald Darmanin pourrait conduire à l’"un des manifestant tué dans la rue". Le maintien de l'ordre à la française, tellement valorisé d'excellence, est aujourd’hui un facteur de désordre et potentialise le pire."

"L'autoritarisme dont le gouvernement fait preuve à l'Assemblée trouve un écho et se prolonge dans la rue avec une mécanique de répression. Les gens qui manifestent ont peur, s'inquiètent et ont le sentiment, à juste titre, que les propos toxiques et irresponsables de Gérald Darmanin, au lieu de favoriser l'apaisement et la désescalade, encouragent à une forme de permissivité, de sentiment d'impunité, de ‘quoi qu'il en coûte dans le maintien de l'ordre dans la rue’."

"Tous les contre-pouvoirs nationaux et européens regardent la France et s'inquiètent des images terribles que notre pays renvoie au monde aujourd’hui."

