Disparition d'Emile: l'espoir s'amenuise après la fin des opérations de recherche

Cela fait cinq jours que le petit Emile a disparu au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le procureur a annoncé mercredi la fin des recherches sur le terrain. Et du côté des proches, l'espoir de revoir le petit garçon vivant s'évapore d'heure en heure.

Cinq jours après la disparition du petit Emile au Vernet, un hameau des Alpes-de-Haute-Provence, les opérations de recherches sur terrain ont pris fin. L’annonce a été faite par le procureur de Digne-les-Bains ce mercredi. Il a expliqué que ces recherches "n'ont pas permis, à ce stade, de découvrir de nouveaux éléments".

L'enquête se concentre désormais sur l'analyse des éléments récoltés. Est-on sur un accident, un homicide, un enlèvement? "Toutes les hypothèses" restent étudiées par le parquet, qui "ne s'interdit rien".

Mais, alors que l'enquête semble patauger, l'espoir pour la famille de retrouver le garçon en vie s'amenuise. Au Vernet, RMC a pu rencontrer et parler avec une très bonne amie et voisine des grands-parents d’Émile, avec qui elle est en contact constant. Proche depuis une vingtaine d’années, elle connaît chaque enfant de la fratrie, les oncles et tantes qu’elle a vu naître, se marier.

"Quand la police va partir, ça va être terrible"

Émile, qu'elle a gardé à plusieurs reprises et qu’elle décrit comme un enfant plein de vie qui voulait “faire comme les grands”, n'était d’ailleurs pas seulement avec ses grands-parents le jour de sa disparition. Certains de ses oncles et tantes étaient justement présents, pour profiter de vacances en famille. Parmi eux, une partie sont mineurs et seraient extrêmement choqués, explique cette proche. Ils ne comprendraient presque pas ce qu’il se passe.

Cette amie raconte les heures, les jours qui suivent la disparition d’Émile, avant de fondre en larmes, et d’avouer que même elle a perdu espoir de retrouver l’enfant en vie.

Anne, une habitante de Vernet, se dit elle aussi sous le choc. “La police, quand elle va partir, ça va être terrible parce qu’on se dira que c’est fini. On garde tous au fond de nous-mêmes un petit espoir de le retrouver. On ne sait jamais, il a peut-être trouvé de l’eau. C’est quand même un drame choquant. Cette nuit, j’ai très peu dormi. Je n'arrêtais pas de me réveiller, je pensais à cet enfant et je me disais ce n’est pas possible ce que les grands-parents doivent ressentir. Ça semble de plus en plus évident qu’il y a vraiment un drame qui s’est produit”, confie-t-elle.