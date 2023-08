Disparition d'Emile: les confessions des parents en guise de règlement de comptes avec les médias

Les parents d'Emile, jeune garçon de 2 ans disparu en juillet et qui reste introuvable, sont sortis du silence ce mardi dans une interview accordée à Famille Chrétienne. Ils y dénoncent le "harcèlement médiatique" qui les faisaient passer "pour des illuminés".

Les parents d’Emile, le garçon de 2 ans qui a disparu le 8 juillet dernier dans les Alpes-de-Haute-Provence alors qu'il passait les vacances chez ses grands-parents, sont sortis du silence ce mardi. C'est un très jeune couple qui vit un drame terrible, une disparition qui jusqu’ici reste totalement mystérieuse.

Le père s’appelle Colomban, il a 26 ans, la mère s'appelle Marie, elle a 25 ans. Jusqu'à présent, ils étaient restés très discrets, ils ont finalement donné une longue interview à l'hebdomadaire Famille Chrétienne. Ce sont eux qui ont choisi ce journal pour s’exprimer. Parce que, disent-ils, la plupart des journalistes ne sont "pas en mesure de comprendre le monde catholique". Et catholiques, ils le sont effectivement, c’est ce qui ressort de cette longue interview.

Ils parlent de leur foi, disent ne pas avoir honte d’aimer la messe traditionnelle. Ils détaillent les saintes à qui ils adressent leurs prières et confient qu’ils espèrent encore un miracle.

Racontez-nous par Nicolas Poincaré : Les confessions des parents d'Emile - 30/08 2:15

Ils prennent aussi la parole pour corriger l’image que la presse leur aurait donné

Ils dénoncent une forme de haine et de désinformation. Les journaux ont évoqué leur appartenance à une secte, ou à l'extrême droite, Ségolène Royal avait même parlé du profil "inquiétant" du père. Les parents dénoncent certains médias qui ont été assez vicieux pour raconter "n’importe quoi" sous prétexte qu'ils étaient catholiques.

La presse a aussi affirmé qu’une réunion de famille se tenait dans la maison au moment de la disparition d’Emile. C’est faux, explique Marie, la mère. "C'était juste mes jeunes frères et sœurs qui vivent encore chez mes parents", précise l’aînée de dix enfants.

Sur son engagement politique, le jeune couple revendique son militantisme au sein de l’alliance contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne. On avait aussi évoqué leur appartenance à un groupuscule d’ultra droite, Bastion social. Sans le citer, ils disent qu’ils n’y ont fait qu’un bref passage parce que cela ne correspondait pas à leur conviction catholique. Voilà ce que Marie et Colomban tenaient à dire pour faire taire les caricatures. Ils n’ont pas l’intention de reprendre la parole.