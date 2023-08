Féminicide à Tahiti: une femme tuée à coups de bouteille par son compagnon

Une femme de 39 ans, qui venait d'accoucher, a été violemment tuée par son conjoint de 79 ans. Il était connu des services pour des faits de violences.

Un féminicide d’une violence inouïe. À Tahiti, un homme de 79 ans a avoué avoir tué sa conjointe de 39 ans à coups de bouteille de verre, dans la nuit de samedi à dimanche 27 août. Les faits se sont déroulés à Toahotu, une commune rurale de l’île. Les voisins témoignaient de fréquentes disputes avec le conjoint, relate l’AFP, confirmant une information de Tahiti-Infos.

L’homme, qui a été placé en garde à vue, s’était lui-même rendu à la brigade de gendarmerie de Taravao pour signaler le meurtre de sa compagne, qui venait d’accoucher il y a un mois.

Toujours selon Tahiti-Infos, l’individu est déjà connu de la justice pour des faits de violences et de blessures involontaires. Une autopsie doit être réalisée pour déterminer les circonstances exactes du décès. Une enquête a été ouverte “par le parquet de Papeete a été confiée à la brigade de recherches de Faa'a”.

Cela apparaît comme le premier meurtre par conjoint cette année en Polynésie française, qui en avait déploré deux l'année dernière.

Le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France en 2021 par rapport à l'année précédente, avec 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, selon les derniers chiffres disponibles du ministère de l'Intérieur.

La Polynésie (283 000 habitants) se situe au dessus de la moyenne nationale pour les morts violentes au sein du couple rapportées à la population, selon la même source.

3919: le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences



► Le "3919", "Violence Femmes Info", est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...). C'est gratuit et anonyme. Il propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Ce numéro est géré par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF).