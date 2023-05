Saint-Etienne: un suspect arrêté après la mort d'un agent SNCF empoisonné en buvant un liquide

INFO RMC. Un homme a été interpellé par la police judiciaire, un mois après le décès par overdose d’un agent SNCF en gare de Saint-Etienne. La victime avait goûté le contenu d’un bidon souple qui renfermait de la cocaïne liquide.

Son décès avait bouleversé ses collègues cheminots. Un mois après la mort de cet agent SNCF en gare de Saint-Etienne, l’enquête a connu un coup d’accélérateur avec l’interpellation d’un suspect ce mardi matin. Selon les informations recueillies par RMC, un homme de 32 ans, né au Suriname, a été arrêté à Saint-Etienne par les enquêteurs de la police judiciaire.

Leurs investigations et notamment l’examen minutieux des images de vidéo-surveillance de la gare ont permis de remonter à ce suspect, jusqu’ici inconnu des services de police. Au cours de la perquisition menée à son domicile, les policiers ont retrouvé les mêmes vêtements que ceux portés par le suspect le jour où il a abandonné un sac dans le hall de la gare, alors qu’il prenait en train pour Lyon.

Les enquêteurs de la PJ ont également saisi chez lui des bidons de rhum de Guyane identiques à celui qui contenait la cocaïne liquide ingérée par la victime, a appris RMC.

Cet homme, qui habite à Saint-Etienne, est soupçonné d’être en lien avec des trafiquants de cocaïne en Guyane.

Une overdose en quelques minutes

Le jour du drame, un agent SNCF de 41 ans, père de famille, avait voulu goûter avec ses collègues le contenu d’un "bag in box" souple de 1,5 litre oublié en gare et censé contenir une boisson au rhum, d’après l’étiquette. Dès la première gorgée, l’agent d’escale avait recraché et déconseillé à ses collègues d’en boire, avait détaillé le procureur de Saint-Etienne, David Charmatz.

Quelques minutes plus tard, le cheminot avait succombé à un malaise. Les analyses avaient ensuite permis d’établir que le bidon contenait de la cocaïne sous forme liquide ainsi qu’un produit de coupe utilisé par les trafiquants de drogue. Le parquet de Saint-Etienne avait ouvert une enquête pour homicide involontaire et trafic de stupéfiants.