Une femme tuée à coups de couteau à Paris: son ex-conjoint interpellé avec l'aide d'ouvriers

Une femme de 47 ans a été sauvagement assassinée dans le hall d'un immeuble du 12e arrondissement de Paris, ce lundi. Deux ouvriers d'un chantier situé juste à côté ont coursé l'ex-conjoint de la victime. Il a ensuite été interpellé et placé en garde à vue.

Abdel et ses deux employés travaillent sur le chantier juste à côté de l'immeuble de la victime. Lundi, comme chaque matin, il se gare juste à côté. “Je sors de la voiture et je vois le type qui est là tout vêtu de noir. Je n’ai pas fait attention, mais en fait, il l’attendait malheureusement”, explique-t-il.

Quelques minutes plus tard, cet homme de 47 ans, casque de moto sur le visage, porte deux coups de couteau à la gorge de son ex-épouse, une professeure de lettres, mère de trois enfants, dans le hall de son immeuble.

"Je me suis mis à le courser"

Les ouvriers réagissent alors très vite. “Mon collègue m’appelle. ‘Chef, chef, vient voir’. Je sors, je vois la dame allongée par terre et je vois le type courir à 20 mètres de moi. Je me suis mis à le courser. Il nous a ramené jusque dans le 11e arrondissement. Il s’est réfugié dans l’église Saint-Bernard. On a attendu la police et on a réussi à le contenir à l’intérieur. On n’a rien fait d’exceptionnel”, indiquent les deux ouvriers.

Grâce à eux, les policiers procèdent très vite à l'interpellation du suspect dans l'église. Il a changé de vêtements, mais il porte toujours un sac de livraison de repas. “La police a ouvert le sac Deliveroo et à l’intérieur, il y avait le casque de moto, le k-way, l’arme, etc.”, précise un ouvrier.

Une enquête pour assassinat a été ouverte par le parquet de Paris. La garde à vue du suspect est toujours en cours ce mardi matin.