Valence: deux écoles d'un quartier sensible fermées après des menaces de mort contre des parents

La cité du Plan à Valence est connue pour être un important point de trafic. Deux écoles, situées dans ce quartier, n'ont pas reçu d'élèves depuis que des parents ont été menacés ce lundi par des individus. Enseignants et directeurs d'établissement ont exercé leur droit de retrait.

Deux écoles du quartier du Plan à Valence, dans la Drôme, ont été désertées par les enfants, enseignants et directeurs ce mardi. Ce quartier est connu pour être un important point de trafic et de violences.

Lundi midi, des parents d'élèves disent avoir été menacés de mort par plusieurs individus. Certains auraient même exhibé des armes. Paniqués, les parents et leurs enfants se sont réfugiés dans les écoles. Et ils ont donc refusé d'y retourner mardi.

Dans le quartier, quelques jeunes, postés aux différentes entrées de la cité, surveillent les allées et venues. Certains sont postés à 50 mètres des écoles. Portes fermées, rideaux baissés: e toute la journée dmardi, les deux établissements concernés n’ont pas accueilli les 500 enfants. Leurs parents, encore sous le choc, n’ont pas voulu les déposer.

Des forces de police plus nombreuses sur place?

La quarantaine d’enseignants, comme les directeurs, ont exercé leur droit de retrait. Il n’y aura pas non plus de cours ce mercredi, et le retour en classe est donc prévu pour jeudi. Un retour en toute sécurité selon Pascal Clément, directeur académique de la Drôme, "avec une cellule d’écoute mise en place dans chacune des écoles".

Une équipe mobile de sécurité académique sera également présente. Au-delà de ça, nous apporterons des réponses éducatives et nous travaillons notamment avec la ville à une prise en charge globale du temps de l’enfant pour que les élèves retrouvent un cadre serein”, détaille-t-il.

La police sera également présente de façon plus soutenue pour sécuriser les entrées et les sorties d’école.