L'appel à l'aide d'une famille de victime de féminicide, dont le coupable avait fui au Maroc

Reconnu coupable du meurtre de sa femme et de ses enfants, Abdelkarim El Kadaoui a fui au Maroc. La famille de Myriam se bat pour qu'il soit retrouvé. Les équipes de "RMC s'engage pour vous", ont appris que l'homme est incarcéré au Maroc, mais de nombreuses questions restent sans réponse.

C'est un appel à l'aide que lance Fouzia sur RMC. Sa soeur Myriam a été tuée par son mari de 47 coups de couteau en 2013 sous les yeux de ses enfants âgés de 8, 7 et 2 ans, eux aussi retrouvés morts le lendemain dans la voiture de leur père. Mais Abdelkarim El Kadaoui a fui au Maroc.

Il a été jugé par contumace par la cour d'Assises de la Drôme et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Un mandat d'arrêt international a été lancé pour le retrouver, mais sans succès. La famille de Myriam se sent alors abandonnée par les autorités.

"Pour ma soeur ses enfants c'était tout, la prunelle de ses yeux, c'était une maman attendrissante, une soeur aimante, c'était la bienveillance" se souvient Fouzia. "On souffre depuis neuf ans, on a tout perdu, j'ai besoin que les autorités réagissent, c'est pas possible de laisser faire, on veut que la justice fasse son travail du début à la fin".

Fouzia a adressé une pétition au roi du Maroc, signée par 80.000 personnes, et a écrit une lettre à Emmanuel Macron pour avoir des nouvelles de l'affaire, mais elle n'a pas obtenu de réponse.

"On ne sait pas ce qui se passe, on est bloqués entre deux pays", déplore celle qui appelle le président français à l'aide. "Monsieur Macron, si vous m'entendez, aidez-nous, je vous demande simplement de faire en sorte qu'il ne refasse plus de mal à qui que ce soit, on veut qu'il soit intercepté et placé en prison et qu'il comprenne que rien n'est impuni".