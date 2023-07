L'Haÿ-les-Roses: une foule dense aux côtés du maire, Vincent Jeanbrun, visé par une violente attaque

Un rassemblement s'est déroulé à L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) ce lundi, après une attaque au domicile de maire, Vincent Jeanbrun. Entouré de nombreux élus, l'édile a pris la parole, dénonçant une attaque contre la "démocratie elle-même".

Une marche solidaire d'élus et une foule dense d'habitants se sont élancées sous les applaudissements lundi de l'hôtel de ville de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), au lendemain de l'attaque à la voiture-bélier contre le domicile du maire, Vincent Jeanbrun. Un millier d'habitants de la commune (environ 30.000 habitants) ont participé à cette marche circulaire autour de l'hôtel de ville menée par le maire.

Acclamé par la foule, l'élu marchant derrière une banderole "Ensemble pour la République !" était encadré en tête de cortège des ténors de son parti, dont le président du Sénat Gérard Larcher, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse et le patron des Républicains Eric Ciotti.

La cheffe de file des députés Renaissance (majorité présidentielle) Aurore Bergé était également présente en tête de cortège.

"Ça ne peut plus durer, ça ne durera pas"

Une Marseillaise a été entonnée par la foule, tandis que le maire de ce chef-lieu d'arrondissement répondait aux cris de soutien en formant un coeur avec les doigts.

"C'est la démocratie elle-même qui est attaquée", a estimé Vincent Jeanbrun devant sa mairie. "Chacun de ses symboles sont aujourd'hui visés : nos élus, les professeurs, nos forces de l'ordre et de secours sont pris pour cible quotidiennement, nos policiers ne rentrent plus dans certains quartiers. Ca ne peut plus durer, ça ne durera pas", a-t-il ajouté.

"Stop, ça suffit", a lancé l'édile, avant que la foule ne scande à sa suite "ça suffit!".

Une fracture du tibia

Dans la nuit de samedi à dimanche, une voiture-bélier destinée à enflammer le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses avait enfoncé le portail de la maison, où se trouvaient ses deux jeunes enfants et son épouse.

Cette dernière, Mélanie Nowak, conseillère départementale et adjointe au maire, s'est fracturé le tibia en s'enfuyant avec ses enfants pour les protéger. Elle a dû être hospitalisée. Vincent Jeanbrun a rendu hommage à son "courage".