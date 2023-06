Marseille: 45 kg de cocaïne et 288 kg de cannabis ont été saisis

Lors de plusieurs opérations effectuées fin mai à Marseille, les policiers ont saisi 45 kg de cocaïne et 288 kg de cannabis.

Quarante-cinq kilos de cocaïne et 288 kilos de cannabis ont été saisis lors de coups de filets fin mai dans deux cités des quartiers déshérités du nord de Marseille, a annoncé le parquet.

Le 30 mai, quelque 70 policiers ont tenté de porter un coup au trafic de stupéfiants de la cité des Rosiers, une copropriété très dégradée du 14e arrondissement. Cette intervention a débouché sur la mise en examen de douze personnes poursuivies notamment pour trafic de stupéfiants et blanchiment de trafic de stupéfiants. La plupart d'entre elles ont également été écrouées, a détaillé le parquet de Marseille. Quelque 285.000 euros en cash, 45 kilos de cocaïne et deux armes ont aussi été saisis.

Le lendemain, le 31 mai, une opération a ciblé le trafic dans un autre ensemble urbain très proche, Paul Strauss. Elle a débouché sur "la saisie, en différents lieux de la ville, de près de 255 kg de résine de cannabis et de plus de 33 kg d'herbe de cannabis", a indiqué le parquet de Marseille dans un communiqué lundi. Sur ce coup de filet, trois hommes âgés de 24 à 39 ans ont été arrêtés puis mis en examen pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue d'un trafic de stupéfiants. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire.

22 personnes tuées en 2023

Plusieurs cités de Marseille sont gangrénées par le trafic de stupéfiants qui perturbent fortement la vie quotidienne des habitants. Les assassinats sur fond de guerre des clans se multiplient et touchent des victimes de plus en plus jeunes et de plus en plus basses dans la hiérarchie du trafic. Depuis le début de l'année, 22 personnes ont déjà perdu la vie dans ces violences, selon un décompte de l'AFP.