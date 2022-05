Nord: le directeur d'une école "alternative" mis en examen pour agressions sexuelles

Mis en examen début mai pour agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, il a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire et n'a plus le droit de paraître dans la commune de Villeneuve-d'Ascq.

Le dirigeant fondateur d'une école "alternative" ouverte il y a quelques mois à Villeneuve-d'Ascq (Nord), a été mis en examen début mai pour agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, a assuré à RMC le parquet mercredi, confirmant une information de l'AFP et de Mediacités.



L'homme de 53 ans, ancien électricien et formateur technique reconverti dans l'enseignement, est le fondateur de la "Maison des aventuriers du savoir", ouverte fin 2021, et actuellement fermée, selon Mediacités, qui a révélé l'affaire.

Placement sous contrôle judiciaire

"Le directeur de cette structure a été placé en garde à vue le 5 mai 2022. Déféré et présenté à un juge d’instruction, l’homme âgé de 53 ans a été mis en examen du chef d’agressions sexuelles imposées à des mineurs de 15 ans", a confirmé à RMC le parquet de Lille.

"Placé sous contrôle judiciaire, il lui est interdit de paraître à Villeneuve d’Ascq, d’être en contact avec des mineurs, d’exercer une activité en lien avec l’infraction et de rentrer en contact avec les victimes", ajoute le parquet.

Des élèves de 2 à 15 ans

Cet établissement hors contrat "trilingue et bienveillant" se revendiquait en même temps des pédagogies de Freinet, Montessori et Steiner selon son site internet.

Sur le même sujet Violences conjugales: le LREM Jérôme Peyrat annonce le retrait de sa candidature aux législatives

La "Maison des aventuriers du savoir", qu'il dirigeait avec sa compagne, ex-assistante maternelle, recevait des élèves de 2 à 15 ans. Le suspect était "guide" en charge des élèves les plus âgés, nommés "Innovateurs" selon le site de l'école.