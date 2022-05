Patron à l'ancienne, homme secret... qui est Jacques Bouthier, accusé de viols sur mineure?

Jacques Bouthier a été mis en examen et incarcéré pour "viols sur mineure". L'ancien patron d'Assu 2000 est l'une des 500 plus grandes fortunes de France, grâce à une carrière qu'il s'est construite tout seul.

Jacques Bouthier, PDG du groupe d’assurances Vilavi, anciennement Assu 2000, a été mis en examen et incarcéré samedi pour “traite des êtres humains” et “viols sur mineure”.

Ce chef d’entreprise de 75 ans et l’une des 500 plus grosses fortunes de France selon le magazine Challenges. Son empire: 19 sociétés, 350 boutiques, 1.800 collaborateurs, près de 550.000 clients assurés. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 160 millions d’euros.

Une success story comme les aiment les Américains. Le self-made man parti de rien, sans diplôme, ni argent. Des parents divorcés, une mère au Smic. A 20 ans, il commence à travailler dans une société du secteur pétrolier. Très vite, il postule à un poste de responsable de la sécurité. “Trop jeune pour le poste”, lui dit-on. Un refus qui agit comme un déclic. Il veut gagner de l’argent, être son propre patron, ne recevoir d’ordres de personne.

A l’âge de 28 ans, il crée sa propre société. En 1973, il répond à une petite annonce, passe un entretien d’embauche, fait bonne impression et devient agent général d’assurance pour une compagnie qui a pignon sur rue. Deux ans plus tard, il démissionne, achète une maison à crédit à Noisy-le-Sec, installe au fond du jardin un bungalow de 9 m² en guise de bureau. Il embauche une secrétaire et lance sa propre société de courtier en assurances.

"Un homme de pouvoir"

Très vite, il achète une première boutique pour distribuer les produits du groupe AXA, il parie sur la proximité avec les clients. D’abord dans la région parisienne, puis dans le Nord, à Lyon, à Marseille. Bientôt la France entière. Son bagout, ses pubs agressives, font merveille. Assu 2000 est née.

C’était un patron à l’ancienne, paternaliste et autoritaire. Craint et en même temps respecté. Du genre à arriver le premier et à partir le dernier pour que les autres en fassent autant. Sa vie privée s’en ressent. “Une vie de famille pas très brillante”, c’est lui qui le dit. Divorcé, remarié, des enfants à la scolarité “décevante”. Bref, un père absent qui pense que son rôle de chef de famille consiste “d’abord à ramener l’argent à la maison”.

Un patron secret surtout qui parle peu à la presse et ne dévoile jamais rien d’essentiel. “Un homme de pouvoir”, dit surtout une source proche de l’enquête, “conscient de l’argent qu’il possède et qui pensait qu’il pouvait tout acheter”.

Jacques Bouthier est aujourd’hui mis en examen pour “traite des êtres humains”, “viol sur mineur de plus de 15 ans”, “agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans”, “recours à la prostitution d’un mineur”, “détention d’images pédopornographiques”.