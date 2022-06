Piqûre à la seringue: deux hommes interpellés et mis en examen à Toulon

Deux hommes de nationalité turque sont suspectés d'avoir piqué une jeune femme dans un bar du Var dans la nuit du 10 au 11 juin. Repérés grâce à la plainte de la victime et aux images de vidéosurveillance, ils ont été interpellés quelques jours après. Ils nient les faits qui leur sont reprochés.

Deux hommes suspectés d'avoir piqué à la seringue une jeune femme ont été mis en examen et écroués à Toulon. Ils sont accusés d'avoir piqué une cliente dans un bar de Six-Fours-les-Plages dans la nuit du 10 au 11 juin.

Dans ce bar où elle passe la soirée, la jeune femme de 25 ans remarque deux hommes à l’attitude étrange. Pendant de longues minutes, ils lui tournent autour jusqu’au moment où l’un d’eux donne le signal et l’autre la pique au coude avec une seringue. Dans la foulée, elle va porter plainte au commissariat et donne une description de ses agresseurs, avant d’être prise d'un malaise et conduite à l’hôpital.

Quatre seringues retrouvées chez l'un des suspects

Sur les images de vidéosurveillance, les enquêteurs repèrent les suspects. Ils décident alors de planquer dans le bar. Et la stratégie paye. L’un des suspects est interpellé le 18 juin, au moment où il entre dans l’établissement.

Son acolyte est quant à lui identifié grâce aux relevés téléphoniques. Chez lui, les enquêteurs découvrent quatre seringues, deux aiguilles et des ampoules d'un médicament délivré uniquement sur ordonnance. Les deux hommes de 31 et 33 ans et de nationalité turque nient les faits qui leur sont reprochés.