Procès du "forcené du Lardin": en 2021, il avait été traqué pendant 36h par plus de 300 gendarmes

Le procès de Terry Dupin s'ouvre ce mardi, au tribunal correctionnel de Périgueux (Dordogne). En mai 2021, cet ancien militaire avait agressé son ex-concubine et son nouveau compagnon et s'était ensuite retranché dans une forêt. Pendant 36h, plus de 300 gendarmes l'avaient recherché et 1.800 personnes avaient dû être confinées. Il avait finalement été neutralisé par le GIGN.

Le "forcené du Lardin" se retrouve devant le tribunal correctionnel de Périgueux (Dordogne), à partir de ce mardi, pour violences volontaires aggravées.

Il y a deux ans, à la fin du mois de mai 2021, Terry Dupin, ancien militaire, s'est introduit chez son ex-compagne dans la nuit. Il l'a frappée et a menacé son nouveau compagnon, avant de lui tirer dans les jambes au fusil de chasse.

Alertés, les voisins ont contacté la gendarmerie. Sauf que le forcené, déjà condamné quatre fois pour des violences volontaires et sous bracelet électronique, a refusé de se rendre.

Neutralisé par le GIGN

Il a ensuite tiré sur les véhicules des forces de l'ordre, avant de se retrancher dans une forêt toute proche. Plusieurs hélicoptères ont survolé le lieu et le périmètre a été bouclé. La situation était tellement critique que les 1.800 habitants du Lardin-Saint-Lazare sont restés confinés pendant trois jours. Finalement, le GIGN a tiré sur Terry Dupin et l'a neutralisé.

Aujourd'hui, l'homme dit regretter les faits. Selon son avocat Me Arnaud Dupin, il n'avait pas l'intention de tuer qui que ce soit.

"Lui, il part avec une volonté suicidaire. Sa vie n'a plus de sens, mais il ne souhaite pas s'en prendre aux enfants ou à sa conjointe. Il a exprimé sa colère, peut-être que c'était sa façon à lui de dire 'je souffre', donc c'est pour ça qu'il y a eu cet épisode de violences. Ensuite, tout s'est enchaîné et il voulait en finir avec sa vie", explique Me Dupin.

"Il attend que les gendarmes l'exécutent"

Il ajoute: "Il y a d'énormes moyens mobilisés pour venir l'appréhender chez lui et il tire en l'air parce qu'il veut qu'on lui tire dessus. Il n'a pas une démarche personnelle de vouloir retourner l'arme contre lui, il attend que les gendarmes l'exécutent."

De son côté, l'ex-compagne de Terry Dupin voudrait surtout qu'elle et ses enfants soient protégés.

"Ce qu'elle souhaite, c'est la sécurité et que la justice la reconnaissance dans sa qualité de victime pleine et entière. Ses enfants le souhaitent également, ils avaient 2, 5 et 7 ans à l'époque et ils ont été extrêmement marqués par ces faits", affirme Me Réda Hammouche, l'avocat de l'ex-compagne de Terry Dupin.

L'ex-compagne du forcené veut "être mise à l'abri"

Il précise que "ce qu'elle veut, c'est être mise à l'abri avec ses enfants pour pouvoir, à nouveau, avancer et échapper à l'emprise de M. Dupin. Elle voudrait qu'un dispositif soit mis autour d'elle pour que, plus jamais, ce type de drame ne puisse se reproduire".

Terry Dupin comparaît jusqu'au 27 avril et risque jusqu'à 14 ans de prison et 200.000 euros d'amende.