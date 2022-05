"Un homme capable de tout": une témoin raconte le système Jacques Bouthier

DOCUMENT RMC - Delphine, ancienne franchisée du groupe Assu 2000 a croisé la route de Jacques Bouthier, l'ex-patron du groupe mis en examen pour traite d'être humains et viols sur mineures. Elle est la première française a raconter ses agissements et explique l'insistance qu'il a pu avoir avec l'une de ses alternantes, âgée de 18 ans.

On n'avait encore jamais entendu de salarié français du groupe Assu s’exprimer sur l’affaire Bouthier, jusqu’à ce samedi. Delphine, ancienne franchisée du groupe d'assurances, a accepté de dénoncer ce qu'elle appelle "un véritable système".

Jacques Bouthier, 75 ans, a démissionné mardi de son poste de directeur général d'Assu 2000. Il a été placé en détention provisoire et mis en examen samedi après deux mois d'enquête préliminaire notamment pour "traite des êtres humains à l'égard de mineur", "viol sur mineur de plus de 15 ans", "recours à la prostitution d'un mineur" et "agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans". C’est une femme de 22 ans qui a donné l’alerte, elle était sa captive depuis cinq ans, elle se dit victime de viol.