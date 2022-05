"C'est terminé!": ces électeurs PS atterrés par une possible alliance avec LFI

Les négociations entre LFI et PS reprennent ce lundi en vue des législatives. Mais pour certains adhérents socialistes, cette possible alliance serait "contre nature".

Reprise des négociations ce lundi au siège parisien LFI entre les socialistes et les Insoumis. Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a plaidé dimanche pour le rassemblement: "Il faut que l'on soit capable de s'écouter, de s'entendre et de se comprendre. Je ne sais pas si un accord sera conclu. Mais je le souhaite", a-t-il lancé sur France Inter.

Il doit composer avec la fronde interne d'un courant minoritaire et de plusieurs figures historiques du PS, de François Hollande à Jean-Christophe Cambadélis en passant par Stéphane Le Foll, qui l'accusent de "soumission" à LFI, mouvement antagoniste ces dernières années sur des sujets comme la laïcité ou l'Europe.

Et du côté de la base, la pilule a du mal à passer. Roger, 63 ans, et encarté au PS "depuis très longtemps", est ulcéré de ne pas avoir été consulté:

"Quand je vois ça c'est terminé! La gauche a toujours eu en interne des votes pour faire des alliances avec d'autres. Là nous n'avons même pas été consultés, ça tombe d'un coup. Ils négocient et nous on est derrière et nous n'avons rien à dire. Hier, j'ai envoyé un mail à mon dirigeant régional pour lui demander des explications. Si on m'avait demandé mon avis sur l'ouverture de discussions avec LFI j'aurais dit non", lâche-t-il sur RMC ce lundi matin.