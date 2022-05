Législatives: accord "historique" entre insoumis et écologistes pour une candidature commune

La France insoumise et les écologistes ont trouvé un accord historique après de longues négociations. Les deux formations présenteront une candidature commune pour les élections législatives.

Fumée verte dimanche soir. Un accord pour les législatives a été trouvé entre LFI et EELV. Les mines fatiguées après des heures de discussion, c'est à minuit passé que les négociateurs de La France Insoumise et d'Europe écologie - Les Verts sont sortis de leurs discussions, après avoir trouvé un accord historique pour faire campagne derrière une seule et même bannière.

Le Conseil fédéral d'EELV a approuvé l'accord avec 84 votes pour, 10 contre et 8 blancs. Le nom du label commun est en attendant déjà trouvé : "Nouvelle Union Populaire écologique et sociale". Cela n'avait pas été possible pour la présidentielle mais cette fois-ci, les deux partis défendent un programme commun d'une centaine de propositions comme la hausse du SMIC à 1.400 euros ou la désobéissance aux traités européens dans certaines conditions limitées.

"Aucune tambouille électorale"

Mais ce qui a pris le plus de temps dans les discussions, c'est la répartition des circonscriptions. Les écologistes vont présenter 100 candidats. "Il n'y a aucune tambouille électorale", assure à RMC une proche de Jean-Luc Mélenchon pourtant les têtes d'affiche vertes ont toutes leur circonscription comme Julien Bayou ou Sandrine Rousseau, ainsi que des proches de Yannick Jadot, pourtant critique des Insoumis pendant la présidentielle.

Arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon continue son opération rassemblement derrière lui: "Ça avance, soyez certains que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça avance", avait assuré le leader insoumis lors du défilé du 1er mai ce dimanche. Et le rassemblement doit se poursuivre ce lundi. Des discussions doivent avoir lieu entre la nouvelle formation et le PS.