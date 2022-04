Election présidentielle 2022: l’abstention estimée à 26,5%

Selon la projection Elabe pour BFMTV/L’Express/RMC avec SFR, le taux d’abstention au premier tour de l’élection présidentielle est estimé à 26,5%. Un niveau plus important qu'en 2017 (22,23%), mais sans atteindre le record de 2002 (28,4%).

A 17h, le taux de participation annoncé par le ministère de l’Intérieur est en baisse, avec 65%. C’est la participation la plus faible à cette heure-là depuis le scrutin de 2002 (58,45%). Les élections de 2007 (73,87%), 2012 (70,59%) et 2017 (69,42%) avaient davantage attiré les Français.

Les plus faibles taux de participation en région parisienne et en Corse

Les cinq départements qui ont le plus voté à 17h ce dimanche sont la Dordogne (75,26%), l'Aveyron (73,93%), le Gers (73,71%), la Haute-Loire (73,53%) et les Pyrénées-Atlantiques (72,78%). Quant aux cinq départements qui se sont le moins mobilisés à la même heure, il s’agit de la Haute-Corse (51,23%), de la Seine-Saint-Denis (51,71%), de Paris (52,17%), de l'Essonne (56,19%) et de la Corse-du-Sud (58,48%).

Les bureaux de vote ferment pour la plupart à 19h, ce dimanche. Mais des exceptions existent, avec des arrêtés préfectoraux qui permettent d’avancer ou de reculer la fermeture d’une heure. Dans la majorité des grandes villes, comme Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Nice ou encore Marseille, l'horaire est fixé à 20h.