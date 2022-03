Valérie Pécresse face aux "GG": ses critiques contre Emmanuel Macron et ses propositions

"Je trouve ça absolument scandaleux qu’on dépense l’argent des Français à rémunérer des cabinets de conseil pour réformer l’Etat. Moi, je mettrai le Premier ministre au travail. Dans chaque ministère, on réformera l’Etat. Et on supprimera les structures qui n’ont rien à voir. Je m’appuierai sur les fonctionnaires eux-mêmes. Je créerai des innovateurs du service public, parce que les fonctionnaires savent comment améliorer les procédures, comment aller plus vite. Et puis on fera la transformation numérique de l’administration. Les policiers passent 40% de leur temps à faire des procédures judiciaires. On n’accepte pas la procédure vidéo, l’enregistrement vidéo des auditions. On n’est pas obligé de retranscrire. Il y aura cinq milliards d’euros pour moderniser l’équipement des policiers. On a besoin des policiers dans la rue, pour mener des enquêtes, pas pour taper des procès-verbaux."