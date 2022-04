Gouvernement: le probable dernier Conseil des ministres en mode "pot de départ"

Réunis ce jeudi à l'Élysée pour ce qui ressemble à un dernier Conseil des ministres, ils attendent eux aussi de savoir qu'elle sera la composition de la future équipe gouvernementale du président réélu.

Les 41 ministres et secrétaires d'Etat, le Premier ministre et le président de la République, Emmanuel Macron, seront réunis ce jeudi à 10 heures à l'Élysée pour un Cconseil des ministres élargi et un buffet déjeunatoire. "C'est un peu notre pot de départ ou le dernier repas d'un condamné", sourit un ministre.

Au-delà des mots de remerciement que pourrait avoir le chef de l'Etat après sa réélection, en réalité, la plupart des membres du gouvernement sont tous en attente de la suite.

Un remaniement très large?

Il y a ceux qui font des offres de service et qui se verraient bien rempiler, les bons élèves qui font campagne pour obtenir une circonscription, sans oublier une poignée impatiente de quitter la vie politique.

"À mon avis, sur les 41, il n'y aura pas beaucoup de survivants au prochain remaniement", confie un membre du gouvernement.

"Ce n'est pas grave, on embarquera les bouteilles après le repas pour se consoler”, relativise un ministre qui a déjà commencé à faire ses cartons.