Après une journée à La Lanterne, Emmanuel Macron retrouve le palais de l'Elysée

Après sa réélection dimanche soir, le programme des prochains jours d'Emmanuel Macron s'annonce chargé. Nomination d'un Premier ministre, investiture des législatives... Mais dans l'entourage du président, impossible de donner un calendrier.

Emmanuel Macron est de retour à l'Élysée. Le président réélu avait quitté le palais dimanche soir vers 21h30 pour se rendre au Champ-de-Mars, rejoindre ses supporters après l’annonce de sa victoire. Depuis, il séjournait à la résidence de la Lanterne, près de Versailles.

Il en est rentré seulement lundi soir vers 20h45, après avoir fêté sa victoire en famille et pris un peu de repos.

Et si le programme des prochains jours s’annonce chargé, dans l’entourage du président de la République, personne ne sait ce qu'il a en tête. Le président réélu a profité de son séjour dans la bucolique résidence de la Lanterne pour digérer les résultats de la présidentielle et beaucoup téléphoner. Au bout du fil, le président Américain Joe Biden, qui lui a adressé ses félicitations, mais également Nicolas Sarkozy et François Hollande. "Je suis sûr qu'il a aussi fait un tennis" se marre un de ses supporters.

Macron "décide de tout"

Emmanuel Macron va ce mardi se pencher sur les investitures pour les élections législatives, "tout le monde cause, mais personne ne sait rien" résume un proche. Avec l'hommage national à l'acteur Michel Bouquet, mercredi, le traditionnel Conseil des ministres a été décalé à jeudi, 11h.

Un élu le reconnaît, "de toute façon, c'est Macron qui décide de tout, tout seul". Et notamment de qui sera son prochain Premier ministre.