Emmanuel Macron réélu: quand va-t-il annoncer son nouveau Premier ministre?

Le président de la République Emmanuel Macron a été réélu dimanche au second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, avec des interrogations sur la nouvelle équipe gouvernementale.

Il va falloir s'armer de patience pour connaître le nom du nouveau chef du gouvernement, ou même pour savoir ce qu'Emmanuel Macron va faire dans les heures et jours suivant sa victoire à l'élection présidentielle dimanche.

Contactée ce lundi matin, l'Elysée n'était pas en mesure d'annoncer ou de confirmer le moindre rendez-vous à l'agenda du chef de l'Etat ce lundi et plus tard dans la semaine. "Quand on lui pose la question, c'est une huître", explique un proche du chef de l'Etat qui explique qu'Emmanuel Macron a gagné seul et qu'il est seul maintenant à dicter son agenda et ses choix.

L'une des premières questions qui se posent est la formation d'un futur gouvernement. Certains marcheurs de la première heure semblent préparer les esprits à une prise de décision longue, là encore. Pas avant une semaine de transition avait lui-même précisé Emmanuel Macron en déplacement dans le Lot vendredi.

Denormandie, Borne...

En attendant les rumeurs, mêmes les plus inattendues, circulent pour remplacer Jean Castex à Matignon. Les plus crédibles sont celles entourant Julien Denormandie, ex-ministre de l'Agriculture, la ministre du Travail Elisabeth Borne. Plus surprenant, l'ancienne ministre sarkozyste Catherine Vautrin, ou la présidente de la région Occitanie Carole Delga, des rumeurs toutes démenties.

Ce qui est sûr en revanche c'est que le président a prévu un discours sur l'Europe à Strasbourg le 9 mai et que son investiture devra avoir lieu avant le vendredi 13 mai.

A Marseille lors de son meeting d'entre-deux-tours, le président-candidat avait en tout cas promis que celui ou celle qui sera nommé sera "directement chargé de la planification écologique".