"Ils ne nous entendent pas donc on tape sur des casseroles": un appel à des "concerts" ce lundi

Près de 200 rassemblements sont organisés ce lundi soir en France par l'association Attac. Celle-ci veut multiplier les "casserolades" en signe de protestation contre la réforme des retraites et la politique du gouvernement.

A 20h, ce lundi, l'association Attac invite les Français opposés à la réforme des retraites à sortir une nouvelle fois dans la rue ou à se mettre à leurs fenêtres pour taper sur des casseroles. 200 rassemblements sont organisés partout en France, le plus souvent devant les mairies comme à Paris, Agen, Bourg-en-Bresse, La Rochelle, le Mans ou Nancy par exemple.

Ces concerts de casserole qui sont de "l'incivisme" pour Emmanuel Macron, comme il l'explique dans son interview au Parisien.

"On ne veut pas les lâcher"

Mais c’est surtout une manière de prolonger la contestation, explique la porte-parole d'Attac, Lou Chesné.

“À 20h, ce sera l’anniversaire de la réélection d’Emmanuel Macron donc c’est une opportunité pour faire entendre à nouveau notre opposition à la réforme des retraites. On a une population qui est en majorité opposée à cette réforme pour de bonnes raisons. Il passe en force. Ce n’est pas du tout l’esprit de notre constitution donc on le fait savoir. Ils ne nous entendent pas donc on tape sur des casseroles. C’est très populaire, ça marche bien, tout le monde a des casseroles chez soi. L’idée, c’est vraiment de faire du bruit et de ne pas les lâcher”, explique-t-elle.

Depuis la prise de parole télévisée d'Emmanuel Macron, le chef de l'Etat a déjà été accueilli plusieurs fois par des concerts de casseroles, en Alsace et dans l'Hérault.