"Le vice de l’extrême-droite, c’est de mentir à la population": Darmanin tacle Le Pen et Meloni

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'en est pris à Marine Le Pen et à Giorgia Meloni ce jeudi sur RMC. Il compare les deux dirigeantes et estime que la présidente du Conseil italien est "incapable de régler les problèmes migratoires" de l'Italie.

Un tacle appuyé. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'en est pris à l'extrême-droite au pouvoir en Italie et à la présidente du Conseil Giorgia Meloni qu'il a accusé de mentir à son peuple, comme le ferait Marine Le Pen et le Rassemblement national en France.

Invité des Grandes Gueules ce jeudi sur RMC et RMC Story, le ministre de l'Intérieur a répondu aux propos de Jordan Bardella. Le président du RN a estimé la veille depuis Menton, à la frontière franco-italienne, que le gouvernement a "pulvérisé tous les records d'immigration". "Il faut réserver les aides sociales aux Français, expulser les délinquants et criminels étrangers et oser le bras de fer diplomatique avec les pays de départs", a-t-il lancé.

"Madame Meloni est incapable de régler les problèmes migratoires"

"De qui se moque Jordan Bardella?", a répondu le ministre de l'Intérieur. "Il y a un afflux de migrants à Menton parce que Madame Meloni, choisie par les amis de Madame Le Pen est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue", a lancé Gérald Darmanin, accusant l'Italie d'être à l'origine des difficultés migratoires du sud de la France.

"Madame Meloni, c'est comme Madame Le Pen , elle dit 'vous allez voir ce que vous allez voir' et ce qu'on voit, c'est que ça ne s'arrête pas et ça s'amplifie parce que l'Italie connaît une grave crise migratoire. Il y a dans l'extrême-droite un vice, c'est de mentir à la population. Monsieur Bardella devrait parler à Madame Meloni pour lui dire d'appliquer enfin son programme", a appelé le ministre de l'Intérieur.

Il s'est également dit favorable à la création d'une 'border force", annoncée fin avril par la Première ministre Elisabeth Borne: "En Australie, ça marche très bien. Tous les services de l'Etat, douaniers, policiers, militaires, interpellent toutes les personnes et ont leur fait passer des contrôles d'identité. Eric Ciotti (le président des LR et député des Alpes-Maritimes) a une expérimentation et je pense qu'il faut l'accompagner", a-t-il appelé. À la frontière, on interpelle les personnes et on leur fait passer des contrôles d'identité

"Marine Le Pen est au mieux une petite femme politique"

Selon les chiffres du ministère italien de l'Intérieur, plus de 36.000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 9.000 durant la même période en 2022.

C'est la deuxième fois en deux jours que le ministre de l'Intérieur vise Marine Le Pen et Jordan Bardella. Mardi déjà, Gérald Darmanin s'en était pris à eux: "Marine Le Pen est au mieux une petite femme politique comme Jordan Bardella est un petit homme politique", avait-il lancé sur RMC et BFMTV.