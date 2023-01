Légion d’honneur: les coulisses d'une promotion très politique

Les noms de la nouvelle promotion des chevaliers de la Légion d’honneur sont connus pour cette année 2023. De François Bayrou à Yannick Noah, en passant par la promotion exceptionnelle de Thomas Pesquet… Retour sur cette promo 2023.

Qui dit 2023… dit nouvelle promotion de la Légion d'honneur! Les identités des 340 nommés au titre honorifique de la Légion d’honneur ont été dévoilées, et c’est une promotion très politique qui se profile cette année.

Parmi ces nouveaux récompensés pour "service à la Nation", on compte par exemple plusieurs anciens ministres. Il faut souligner qu’ils ne peuvent pas recevoir la légion tant qu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions. C’est donc pour cela que l’on retrouve Nicole Belloubet, l’ancienne garde des Sceaux, qui est promue commandeur. Muriel Pénicaud, ex-ministre du Travail, Frédérique Vidal, ancienne ministre de l’Enseignement supérieur, mais aussi Michèle Alliot-Marie figurent dans la liste.

Trois personnalités proches d'Emmanuel Macron bénéficient aussi du titre de chevalier de la Légion d’honneur. C’est tout d’abord le cas du patron du Modem, François Bayrou. Un peu plus étonnant toutefois, les fidèles compagnons de route du président Christophe Castaner et Richard Ferrand, se voient aussi récompensés. Ils ont été battus aux législatives, et pourtant les voilà nommés chevaliers de la Légion d'Honneur! Certains y voient un lot de consolation.

L’accent mis sur la science

Outre les personnalités politiques, d’autres figures de la société française ont été récompensées par ce titre honorifique. Comment ne pas parler de l’astronaute, Thomas Pesquet, qui continue de faire dans l’exceptionnel.

L’homme aux multiples casquettes, de pilote de ligne à commandant de l’ISS, a bénéficié d’un petit traitement de faveur. Déjà fait chevalier de la Légion d'honneur en 2019, il est aujourd’hui promu officier avant les 8 années d'attente réglementaire, pour "services exceptionnels nettement caractérisés". Oui, ça vaut le coup de prendre les commandes de la Station spatiale internationale!

Un titre surtout honorifique

Parmi les autres grands noms distingués, l’accent a notamment été mis sur les figures scientifiques de la nation. Les prix Nobel de physique français Albert Fert, en 2007, et Alain Aspect en 2022 bénéficient d’une nomination à la Légion d’honneur. La physicochimiste Marie-Paule Pileni est aussi de la partie.

Du côté des arts et de la culture, l'écrivain Patrick Modiano et le compositeur Louis Chedid sont notamment titrés pour leur contribution à leur art respectif. Aux sports enfin, l'ex-tennisman Yannick Noah va recevoir la distinction.

Un titre qui est surtout honorifique et qui ne donne pas de grands droits exclusifs. Les descendants des promus glanent quand même l’opportunité d'avoir accès à la prestigieuse École de la Légion d'honneur. En réalité, seuls les militaires qui ont la Légion ont une gratification. Et si vous espérez un jour recevoir la Légion d'honneur, il va falloir attendre ou faire marcher vos relations. Il est impossible de la demander soi-même, et il faut être proposé par un ministre, avant que votre dossier soit validé par le Conseil de l'ordre de la Légion d'Honneur.