Législatives: à quelle heure seront connus les résultats du second tour

Le second tour des élections législatives a lieu ce dimanche. A quelle heure les résulats seront-ils dévoilés et sous quelle forme? RMC vous répond.

Après avoir éliminé la semaine dernière, les Français doivent choisir leurs députés ce dimanche. Pour la dernière fois cette année, 48,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour les élections législatives. 577 sièges sont à pourvoir avec un mandat allant de 2022 à 2027. Cinq députés ont déjà été élus dès le premier tour. Après avoir mis son bulletin dans l'urne, de 8h à 18h, voire 20h dans certaines grandes villes, l'heure sera à l'attente de la révélation des résultats.

Rendez-vous à 20 heures

Pour cela, il faudra attendre la fermeture de tous les bureaux de vote sur le territoire français, c'est-à-dire à 20 heures pile. C'est à ce moment-là que les médias annonceront les résultats. Ceux-ci prendront non pas la forme d'un rapport de force entre les différentes alliances comme au premier tour mais d'une projection du nombre de sièges par la future assemblée.

Les chiffres donnés à 20 heures ne sont ni un sondage, ni un résultat même partiel, mais une estimation en nombre de sièges, en fourchettes (entre XXX et XXX sièges). Cette méthode mathématique utilisée par l'institut de sondage Elabe pour RMC et BFMTV permet à travers un échantillon de bureaux de vote clés, représentatitf géographiquement, sociologiquement ou politiquement du pays, de donner un chiffre national, fiable, basé sur des résulats concrets et rééls.

Estimation mode d'emploi

Dès 18h, les taux de participation et résultats des candidats des bureaux choisis par Elabe sont remontés à Paris pour être intégrés à un modèle statistique. Avec les évolutions par rapport aux précédentes élections, la situation au premier, la sociologie électorale, l'algorithme va calculer un résultat. De là, Elabe va fournir à BFMTV et RMC son estimation dévoilée à 20h puis affinée au fil de la soirée.

Les résultats officiels donnés par le ministère de l'Intérieur sur les 572 circonscriptions où les Français votent arriveront au fil de la soirée avant d'être officialisés soit dans la nuit soit dans la journée de lundi. Pour les nouveaux députés, la rentrée des classes aura lieu le mardi 28 juin, jour de la séance d'ouverture de la XVIème législature de l'Assemblée nationale sous la cinquième République. C'est ce jour-là, le successeur de Richard Ferrand à la tête de la chambre basse sera élu par les nouveaux députés.