Législatives: à quoi ressemble le député type élu à l'Assemblée nationale?

Âge, profession, sexe... Deux jours après le second tour des législatives, on voit à quoi ressemblent les nouveaux députés français.

Peut-on dresser un portrait type du député élu à l’Assemblée? Le député type s’appelle Philippe, il a 48 ans et demi, il est cadre et diplômé. C’est donc un homme, le député type, puisqu’ils sont 63%. La parité recule d’un point par rapport à l'assemblée précédente. Il est cadre dans la fonction publique, c’est la profession la plus représentée, devant les cadres du privé, les professions libérales, les artisans, les commerçants et les chefs d’entreprise.

Mais l'Assemblée nationale accueille aussi des professions qui, jusque-là, n’étaient pas représentées. Deux femmes de ménage. Rachel Keke, qui avait mené la lutte des femmes de chambre de l’hôtel Ibis des Batignoles, élue France Insoumise dans le Val-de-Marne.

Il y a aussi Lisette Pollet, femme de ménage dans une école de Montélimar et désormais député Rassemblement national de la Drôme. Le Rassemblement national a également fait élire un épicier à la retraite et deux policiers, dont un ancien champion du monde de MMA.

21 ans pour le plus jeune, 79 ans pour le doyen

Le député le plus jeune est un élu régionaliste de Polynésie française. Il a 21 ans et il est le plus jeune de l’histoire de la Ve République. Le plus âgé a lui 79 ans, élu Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. C’est lui qui présidera la séance d’ouverture.

Enfin, si le prénom le plus courant à l'Assemblée est Philippe, deux députés se prénomment Kevin pour la première fois.