Législatives: dans les Ardennes, une candidate franco-ukrainienne investie par la majorité

Franco-ukrainienne, Polina Beddelem se présente aux législatives sous les couleurs de la majorité, dans la 2e circonscription des Ardennes, qui comprend Charleville-Mézières. Ses opposants estiment qu'elle n'est qu'un symbole.

Dans la 2e circonscription des Ardennes, "Ensemble", la bannière de la majorité présidentielle pour les législatives, a investi une candidate Franco-ukrainienne, Polina Beddelem, arrivée en France il y a presque dix ans. Une candidature qui, forcément, interroge ses concurrents.

Cette éducatrice, fière de ses origines, refuse d'être vue comme un symbole. "Il y en a beaucoup qui interprètent tout ça par rapport à mes origines, à la guerre. Mais ce n'est pas le cas, j'étais déjà élue en Ukraine. La politique, c'est ma passion, et je suis là pour défendre les Français", explique-t-elle à RMC.

C'est la majorité présidentielle qui est venue la chercher. Mais ses chances sont minces ici, où Marine Le Pen est arrivée en tête au second tour de la présidentielle. Johan, employé de l'usine, se fiche des origines des candidats, mais votera plutôt pour celui du RN: "Pour le pouvoir d'achat, la retraite... C'est plus favorable pour nous que les autres partis qui font des promesses, des promesses et qu'il n'y ait toujours rien".

Chantal, mère de famille, votera aussi RN, en colère contre l'investiture du parti présidentiel: "C'est du marketing. Ils veulent croire qu'ils font tout bien, c'est tout. Nous, on n'y arrive plus".

La candidature de Polina Beddelem agace Gilles Loyez. Pour le candidat de la Nupes, ses origines sont utilisées à des fins électorales: "Je trouve ça ridicule de porter à bouts de bras une candidate qui n'est pas représentative de la région. Je suis allé plusieurs fois à la frontière en Ukraine apporter des vivres, médicaments et autres et j'en fais pas une montagne. Les gens me connaissent pour ce que je suis, pas pour ce que je représente".

Un avis partagé par la candidate du parti Reconquête, Nadège Jacquemart: "Emmanuel Macron veut surfer sur la vague en allant chercher madame Beddelem pour aller chercher des voix avec le capital sympathie qu'a l'Ukraine en ce moment."

Le député sortant Pierre Cordier, apparenté LR, regrette surtout que Polina Bedellem ne vive pas dans sa circonscription.

"Quelle que soit la sensibilité politique, les gens saluent le travail qui a pu être fait par les candidats. Même moi, avant d'être député, j'ai travaillé une quinzaine d'années. J'ai rencontré les élus locaux, les associations, les chefs d'entreprise pour devenir député. Ça ne s'improvise pas. C'est pas parce qu'on est franco-algérien, franco-ukrainien, ou que ça réponde à une question d'actualité particulière, qu'on aura forcément la cote et que les gens tomberont dans le panneau." Favori, il doute même de la capacité de la candidate à se qualifier au second tour.

La liste des candidats dans la 2e circonscription des Ardennes



Nadège JACQUEMART (Reconquête), Polina BEDDELEM (Ensemble), Gilles LOYEZ (Nupes), Christelle GALLET (Divers écologistes), Mink TAKAWÉ (Divers extrême gauche), Patrick BENYOUCEF (Divers extrême gauche), Christelle BELLAY (Divers souverainistes), Baptiste PHILIPPO (RN), Pierre CORDIER (LR)