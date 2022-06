Législatives: Marine Le Pen promet "une opposition ferme mais responsable", "historique" pour le RN

Marine Le Pen, réélue députée dans le Pas-de-Calais, salue ce dimanche soir le score "historique" du RN aux élections législatives. Elle promet une opposition "ferme mais responsable" à l'Assemblée nationale.

Après le score "historique" du RN au second tour des élections législatives, avec 75 à 95 députés selon la première projection Elabe, Marine Le Pen, elle-même réélue dans le Pas-de-Calais, a montré sa satisfaction face à ses soutiens ce dimanche soir.

"Notre seul et unique boussole est l'intérêt de la France et du peuple français"

"Le peuple s'est exprimé, surmontant un mode de scrutin injuste. Nous incarnerons une opposition ferme mais responsable et toujours constructive. Notre seul et unique boussole est l'intérêt de la France et du peuple français."

Marine Le Pen veut unifier "tous les patriotes de droite et de gauche" et se félicite de la future création à l'Assemblée du groupe parlementaire de "loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique".

Plus d'informations à venir. Suivez notre direct.