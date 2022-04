Les électeurs de Marine Le Pen "racistes"? Mourad Boudjellal s’explique et dénonce un montage

Au meeting d’Emmanuel Macron à Marseille ce samedi, Mourad Boudjellal a pris la parole et a dénoncé le racisme des électeurs du RN qui pensent qu’il y a un lien entre l’origine et le comportement. Dans "Les Grandes Gueules" ce lundi sur RMC et RMC Story, l’ancien président du RC Toulon s’est expliqué et a pointé le montage effectué par le camp de Marine Le Pen autour de ses propos.

"Regardez-vous, vous êtes racistes !" En publiant sur Twitter un extrait de neuf secondes, Marine Le Pen a estimé que Mourad Boudjellal avait insulté les électeurs du Rassemblement national et "des millions de Français" lors de sa prise de parole au meeting d’Emmanuel Macron à Marseille ce samedi. La candidate à l’Elysée a également demandé au président de la République de condamner ces propos. Mais Mourad Boudjellal dénonce le montage effectué par le camp du RN. Dans son discours au Pharo, il pointait ceux qui pensent qu’il y a un lien entre l’origine et le comportement (*).

"J’avais pris soin d’avoir quelqu’un qui filme, avec moi, explique l’éditeur de BD et ancien président du RC Toulon, dans ‘Les Grandes Gueules’, dont il est l’un des habitués, ce lundi sur RMC et RMC Story. Je me suis fait attraper il y a quelques années, aux Grandes Gueules, lorsque j’ai soutenu Emmanuel Macron. Ils ont ressorti une de mes phrases, où j’avais dit: ‘Le Rmiste est un nanti par rapport à un migrant’. Comme je connaissais un peu leurs méthodes, j’ai voulu les faire tomber dans le piège. Donc j’ai tout filmé. Je savais, mais pas à ce point, qu’ils allaient faire un montage. Ce n’est pas de l’information, c’est de la propagande."

"Les gens qui pensent qu’il y a un lien entre la génétique et les attitudes sont des racistes, estime Mourad Boudjellal. Il se trouve que le parti où les origines ont pris une place plus qu’importante, c’est le Rassemblement national. C’est dans ce parti qu’on parle essentiellement de ça. Si vous enlevez le mot ‘musulman’ chez Zemmour, il fait zéro. Et si vous enlevez ‘islamiste’ et ces éléments du RN, je ne suis pas sûr que ça fasse 23% au premier tour. C’est quand même leur fonds de commerce, vous ne pouvez pas le nier."

Une suite judiciaire?

"J’ai vécu dans une ville qui était dirigée par le Front national, Toulon, en 1995, souligne l’ancien président du club de rugby, triple champion d’Europe et champion de France sous sa direction. Par curiosité, je suis allé un jour, place de la Liberté, où arrivait Jean-Marie Le Pen, pour voir les gens. Je n’ai pas entendu la foule crier : ‘Du boulot’, ‘du pain’, ‘on veut bien vivre’. La seule chose qu’ils criaient, c’est : ‘La France aux Français’."

Attaqué et ciblé depuis ses propos à Marseille, Mourad Boudjellal pourrait saisir la justice. "Lorsque j’attaque la gauche, je me fais défoncer sur les réseaux sociaux, compare-t-il. C’est ‘sale bobo’, ‘millionnaire’, jamais mes origines. Quand Marine Le Pen me lâche la fachosphère, je verrai mes avocats demain (mardi) parce qu’elle se permet sur une fake news, sur un montage, d’interpeller le président de la République, donc on va voir ce qu’on va en faire."

(*) Les propos de Mourad Boudjellal à Marseille:

"Ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant, on pense déjà que c'est le résultat d'une génétique, pas d'un parcours social, pas d'un parcours culturel ou éducatif, je leur dis en face à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front national, je leur dis en face: "Regardez-vous, vous êtes raciste. Regardez-vous, vous êtes raciste. Que vous le vouliez ou non, vous êtes raciste. "Si vous croyez que les origines ont une incidence sur l'aptitude, vous êtes raciste. À tous ceux qui votent Front national, à tous les élus du Front national, à tous ceux qui ostracisent une partie de la population jour et nuit, si vous pensez que c'est lié à une origine, vous êtes raciste."