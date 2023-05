"Les manifestations gentilles, ça suffit": une manifestante pro black blocs témoigne

Si la grande majorité des rassemblements du 1er-Mai se sont déroulés dans le calme, des débordements ont éclaté dans plusieurs villes, notamment à cause des black blocs. Ce mardi, presque l'ensemble de la classe politique a condamné ces violences, mais pour autant, certains manifestants disent soutenir ce type d'actions.

"Moi je n’ai plus l’âge d’aller mettre le feu aux poubelles, mais je soutiens le black bloc": Virginie, manifestante contre la réforme des retraites et favorable aux éléments radicaux, était présente dans le cortège du défilé parisien ce 1er-Mai.

"Les manifestations gentilles depuis le mois de janvier, ça suffit. Ça ne fait pas changer d’avis le président, alors nous on va lui faire changer d’avis, d’une façon ou d’une autre", a-t-elle affirmé.

Pour la manifestation à Paris, les renseignements territoriaux avaient estimé qu'entre 1.000 et 2.000 éléments radicaux allaient être présents. Dès le début du défilé, des incidents ont éclaté et plusieurs black blocs se sont formés.

De nombreux commerces ont été dégradés et les forces de l'ordre ont largement été prises pour cible. Les affrontements ont duré jusqu'au soir.

Pour Virginie, le gouvernement "ne se rend pas compte que les gens sont très très en colère. Plus les gens vont monter en pression, plus il y a aura de casse, mais ça ils ne le comprennent pas".

"On ira jusqu’au bout, on a beaucoup de mal à respirer avec les gaz, mais ça n'est pas grave, on sera là la prochaine fois encore", a conclu Virginie.