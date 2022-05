Politique: "On est dans une guerre civile de tous les jours", déplore Robert Ménard

Robert Ménard a taclé les réactions de certains à l'extrême droite, l'accusant d'être macroniste après qu'il a jugé bon de saluer, ou non, les actions du président de la République Emmanuel Macron.

A qui Robert Ménard apporte-t-il son soutien? Proche de Marine Le Pen, le maire de Béziers n'hésite pas à saluer ponctuellement l'action du président de la République Emmanuel Macron quand il la juge bonne. De quoi laisser penser à certains qu'il serait devenu "macroniste".

"Il faut être tombé sur la tête", a déploré ce jeudi sur le plateau des "Grandes Gueules", sur RMC et RMC Story, Robert Ménard. "On est dans une espèce de guerre civile de tous les jours. Quand Emmanuel Macron a raison, je dis qu'il a raison. Et quand il dit une bêtise, je dis qu'il dit des bêtises. Et d'un coup on me dit que je suis macroniste!", a lancé l'élu.

"Ça me tue de bêtise"

"J'espère juste que sur un certain nombre de sujets, on pourrait trouver une position commune. Par exemple sur le burkini, on est nombreux à penser que ce n'est pas la bonne solution pour lutter contre l'islam radical, qu'on soit du centre, de gauche ou de droite, on pourrait trouver une position commune", a estimé l'élu.

"Rien que de dire ça, ça m'a valu de la part de la droite nationale d'être traité de traître, de vendu. J'en suis épuisé, ça me tue de bêtise", a déploré Robert Ménard.

Maire de Béziers (Hérault) depuis 2014, Robert Ménard a été élu avec le soutien du Rassemblement national et de Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Proche du Rassemblement national, il ne s'est jamais revendiqué comme membre du parti d'extrême droite.